Diecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej w Siemiatyczach

Członkowie Akcji Katolickiej, sympatycy stowarzyszenia, księża asystenci, siostry zakonne i zaproszeni goście, w tym przedstawiciele samorządu lokalnego spotkali się na Zjeździe Diecezjalnym w sobotę, 21 października 2017 r. w Ośrodku Kultury w Siemiatyczach. Zjazd podejmował hasło tego roku „Idźcie i głoście”.

Ks. Piotr Wójcik, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej, witając zgromadzonych na spotkaniu zwrócił uwagę, że uczestnicy pochylą się nad dwoma zagadnieniami. – Pierwsze zagadnienie to moja odpowiedź na pytanie, co ja jako katolik mogę zrobić, by pomóc braciom chrześcijanom cierpiącym na świecie, druga płaszczyzna to pytanie – jak mogę świadczyć o Chrystusie w swoim środowisku, w swojej rodzinie, w miejscu pracy i zamieszkania? – mówił duchowny.

Katolicki arcybiskup obrządku koptyjskiego z Asjut w Egipcie, Kyryllos Williams Kammal Samman, przypomniał o polskim kapłanie, który pracował w Egipcie i całe swoje życie poświęcił Kościołowi. Jak podkreślił – dla każdego kapłana Kościół jest Domem.

Konferencję „Pomoc prześladowanym wyrazem miłosierdzia chrześcijańskiego” wygłosił ks. prof. Waldemar Cisło, przewodniczący polskiej sekcji papieskiego dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem pobytu w nękanej wojnami Syrii, mówił o mądrym pomaganiu, które powinno trafiać do ludzi naprawdę potrzebujących. Prelegent zwracał uwagę na wiele nadużyć i przekłamań, które pojawiają się w informacjach dotyczących uchodźców.

W drugim panelu spotkania zebrani poznali działalności siemiatyckiego oddziału Akcji Katolickiej. Na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez siemiatyckich parafian pokazano, jak wiele można zrobić dla lokalnego środowiska. Pokazywano takie dzieła, jak bale charytatywne, Orszak Trzech Króli, pomoc misjom czy podjęta ostatnio inicjatywa „Marsz dla Życia”. W imieniu władz lokalnych do zebranych zwróciła się Elżbieta Rakszawa, sekretarz Siemiatycz i Marek Bobel, wicestarosta powiatu siemiatyckiego, odczytano też list marszałka województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego.

Po prelekcji odbyła się Msza św. pod przewodnictwem bpa Tadeusza Pikusa. W homilii bp Pikus zwracał uwagę, że miarą wielkości człowieka jest miłość, a miłość miłosierna czyni nas podobnymi Bogu. Przypominał, że kochać znaczy akceptować i wymagać.

Akcja Katolicka powstała w 1876 roku i jest ruchem świeckich katolików będącym w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. W czasach PRL-u Akcja Katolicka była zakazana. Na odrodzenie ruchu miało wpływ spotkanie Jana Pawła II z polskimi biskupami w 1993 roku.