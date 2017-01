Białystok: Orszak Trzech Króli po raz piąty przeszedł ulicami miasta

tm, Białystok, 2017-01-06

Pomimo niezwykle mroźnej aury kilka tysięcy mieszkańców Stolicy Podlasia uczciło uroczystość Objawienia Pańskiego uczestnicząc w Orszaku Trzech Króli. Wraz z barwnym i rozśpiewanym pochodem podążali bp Henryk Ciereszko oraz wiceprezydenci miasta - Adam Poliński i Robert Jóźwiak. Radosne spotkanie zakończyła Msza św. w białostockiej archikatedrze.

Po modlitwie „Anioł Pański”, którą poprowadził bp Henryk Ciereszko, białostocki Orszak wyruszył z dziedzińca Pałacu Branickich. Przez centrum miasta poprowadzili go poruszający się na górującej nad pochodem platformie Trzej Mędrcy - Kacper, Melchior i Baltazar. Za nimi podążały grupy uczestników w strojach symbolizujących trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę. Poprzedzała ich gwiazda oraz aniołowie, za nimi zaś podążali ubrani w kolorowe stroje przedstawiciele ruchów i wspólnot, uczniowie szkół, przedszkolaki oraz całe rodziny, które po drodze dołączały się do Orszaku.

Uczestnicy wspólnie śpiewali kolędy oraz oglądali przygotowane na trasie pochodu sceny ilustrujące biblijny opis Bożego Narodzenia. Orszak zatrzymał się kolejno w betlejemskiej gospodzie, na polu pasterzy, przy pałacu Heroda, a zakończył przy białostockiej archikatedrze, gdzie znajdowała się stajenka. Tam Trzej Królowie oddali pokłon i złożyli Dzieciątku Jezus symboliczne dary – złoto, kadzidło i mirrę.

Na zakończenie Orszaku bp Henryk Ciereszko zaznaczał, że „dzisiejsze przeżycie zawdzięczamy Bogu, który w swoim Synu przyszedł do ludzi przed dwoma tysiącami lat”. „Rozpoznaliśmy go i dlatego przywędrowaliśmy do żłobka betlejemskiego. Dzieje świata to wędrowanie do Boga, który przyszedł do nas, który zaprasza nas do bycia z Nim, do bycia w Jego miłości. Dziś Syn Boży znów objawia się nam i objawia się – poprzez nas - innym narodom” – podkreślał.

Wspominając niedawno przeżywaną rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski zachęcał do dziękczynienia Bogu za otrzymany dar wiary. Na zakończenie bp Ciereszko podziękował wszystkim przybyłym na Orszak oraz jego organizatorom. W niedawno rozpoczętym Nowym Roku zachęcał do dziękczynienia Bogu za Jego miłość, miłosierdzie i wszystko, co dla człowieka czyni.

Bp Ciereszko złożył także serdeczne życzenia wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa wyznawcom prawosławia, którzy w dniu dzisiejszym obchodzą wigilię Bożego Narodzenia.

Uroczysty przemarsz zakończyła Msza św. w archikatedrze.

Ze względu na bardzo niskie temperatury organizatorzy przygotowali na trasie przemarszu Orszaku gorące napoje dla jego uczestników.

W województwie podlaskim Orszaki Trzech Króli odbywający się w tym roku pod hasłem „Pokój i dobro” zorganizowano w 13 miastach, m.in. w Łomży, Suwałkach, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Ciechanowcu, Goniądzu, Grajewie, Kolnie, Rajgrodzie, Siemiatyczach, Sokółce i Wiżajnach.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/