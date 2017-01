Tydzień ekumeniczny w archidiecezji białostockiej

Białystok, 2017-01-15

Nabożeństwa ekumeniczne w kościele i cerkwi, trójgłos ekumeniczny katolicko-protestancko-prawosławny, Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz Msza św. w archikatedrze - złożą się na program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji białostockiej. Hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego tradycyjnie wygłoszą kazania podczas wspólnych nabożeństw w siostrzanych świątyniach.

Właściwe rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznego poprzedzi 16 stycznia XII Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych, a 17 i 19 stycznia w godzinach przedpołudniowych odbędzie się kolejna edycja zawodów sportowych o puchar Małych Radości Ekumenicznych przygotowanych z myślę o dzieciach i młodzieży gimnazjalnej.

W czwartek, 19 stycznia, w prawosławne Święto Jordanu, w cerkwi pw. Świętego Ducha w Białymstoku, o godz. 17.00, odprawione zostanie nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan. Przewodniczył mu będzie abp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosi abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki.

Dnia 20 stycznia w sanktuarium bł. Bolesławy Lament, wielkiej orędowniczki jedności wśród chrześcijan, o przezwyciężenie podziałów modlić się będą osoby konsekrowane. Konferencję pt. „Ekumeniczny wymiar sakramentu chrztu” wygłosi do nich rektor seminarium duchownego ks. dr hab. Andrzej Proniewski.

W niedzielę, 22 stycznia o godz. 18.00 w kościele pw. św. Rocha w Białymstoku abp Edward Ozorowski będzie przewodniczył Mszy św. w intencji jedności chrześcijan, zaś kazanie wygłosi prawosławny abp Jakub.

Białostockie Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza 23 stycznia na sympozjum zwane Trójgłosem Ekumenicznym, zatytułowane „«… jedna wiara, jeden chrzest…» teologia liturgii chrztu tradycji chrześcijańskich”. Po przedstawieniu wystąpień uczestnicy zgromadzą się na nieszporach ekumenicznych pod przewodnictwem bp. Henryka Ciereszki. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosi pastor Tomasz Wigłasz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Tydzień ekumeniczny zakończy Msza św. o godz. 18.00 w intencji jedności i za prześladowanych chrześcijan w białostockiej archikatedrze. Po Eucharystii, o godz. 19.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej odbędzie się spotkanie wspólnot modlitewnych miasta Białegostoku w łączności z Kościołem prześladowanym. Podczas spotkania swoje świadectwo przedstawi abp Jean Abdou Arbach z Syrii.

Białostockie obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zostały zorganizowane przez przedstawicieli poszczególnych Kościołów, Archidiecezjalną Radę ds. Ekumenizmu oraz alumnów białostockiego AWSD.

