Miłosierdzie tematem tegorocznego Dnia Islamu

mip, Warszawa, 2017-01-21

Miłosierdzie chrześcijan i muzułmanów jest tematem organizowanego po raz 27. Dnia Islamu, który obchodzony będzie 26 stycznia. W tym roku centralne spotkanie międzyreligijne po raz pierwszy odbędzie się w Białymstoku.

Tematyka tegorocznego Dnia Islamu nawiązuje do przesłania papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na miesiąc ramadan, zatytułowanego: "Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia". O tym, czy chrześcijanie i muzułmanie są beneficjantami miłosierdzia Bożego, mówić będą w międzyreligijnym dwugłosie: imam muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Białymstoku oraz franciszkanin i religiolog o. Ireneusz Ledwoń.

O znaczeniu miłosierdzia w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim powie we wprowadzeniu nowy przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi bp Henryk Ciereszko. Słowo zabierze także mufti Polskiego Związku Muzułmańskiego Tomasz Miśkiewicz. Uczestnicy wydarzenia będą słuchać fragmentów Koranu i Pisma Świętego o miłosierdziu oraz odmówią modlitwy „Du ‘a” i „Ojcze Nasz”. Spotkanie zakończy znak pokoju i agapa.

Jak co roku Dzień Islamu prowadzony będzie przez przedstawicieli Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, a jego organizacją z ramienia Konferencji Episkopatu Polski zajmuje się Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.

W tym roku po raz pierwszy centralne wydarzenie Dnia Islamu zorganizowane zostanie w Białymstoku. Katolicy i muzułmanie spotkają się 26 stycznia w archidiecezjalnym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ul. Kościelnej.

Do udziału w spotkaniu muzułmańsko-katolickim zaproszeni są pracujący w Polsce ambasadorowie krajów arabskich. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele Polskiego Związku Muzułmańskiego i przewodniczący gmin muzułmańskich. Udział w spotkaniu jest wolny.

Idea dialogu chrześcijan i muzułmanów w Polsce, obecna wyraźniej pod koniec XX w., nawiązuje do ponad trzechsetletniej tradycji obecności muzułmanów i tolerancyjnej postawy ludności chrześcijańskiej wobec nich.

Pod koniec ubiegłego stulecia odbywało się wiele spotkań międzyreligijnych z udziałem wyznawców islamu. Współorganizatorem niektórych z nich była m.in. Fundacja D.O.M, która przyczyniła się do powstania w 1997 r. Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. To właśnie od Rady na czele ze Zdzisławem Bieleckim, ówczesnym jej współprzewodniczącym ze strony katolickiej, pochodzi idea Dnia Islamu.

W 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski wpisała to wydarzenie do oficjalnego kalendarza Kościoła katolickiego w naszym kraju, powierzając organizację Dnia Islamu Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski. Dotychczas centralne obchody Dnia Islamu odbywały się w Warszawie, m.in. na Papieskim Wydziale Teologicznym "Bobolanum", w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, a od 2009 r. w kaplicy kurialnej diecezji warszawsko-praskiej przy ul. Floriańskiej.

Regularne obchody Dnia Islamu odbywają się także w Lublinie i Krakowie (od 2004 r.), a okazyjne w Olsztynie (2001), Opolu (2002) i Poznaniu (2008). W tym roku stołeczne spotkanie zorganizowane zostanie w kościele św. Marcina na Starym Mieście.

Dzień Islamu obchodzony jest zawsze 26 stycznia, czyli bezpośrednio po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W Polsce funkcjonują dwa religijne związki muzułmańskie wpisane do rejestru Kościołów i Związków Religijnych. Muzułmański Związek Religijny w RP, uznany oficjalnie w 1925 r., liczy obecnie ok. 6 tys. członków, zrzesza przede wszystkim Tatarów Muzułmanów Polskich. Największe ich skupiska mieszkają w województwie podlaskim (w Białymstoku, Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej). Zabytkowe meczety znajdują się w Bohonikach i Kruszynianach, gdzie mieszkają już tylko pojedyncze rodziny tatarskie.

Drugim związkiem wyznawców islamu jest zarejestrowana w 2004 r. Liga Muzułmańska w RP. Zrzesza ona muzułmanów przybywających do Polski na studia oraz do pracy, a także osoby przyjmujące islam za swoją religię. Według szacunków liczy ok. 25 tys. członków.

