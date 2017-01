Białystok: główne nabożeństwo Tygodnia Ekumenicznego

tm, Białystok, 2017-01-23

Mszę św. w intencji zjednoczenia chrześcijan odprawił w niedzielę w kościele pw. św. Rocha w Białymstoku abp Edward Ozorowski. W słowie wprowadzenia zgromadzonych na liturgii w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan powitał gospodarz miejsca, ks. prał. Tadeusz Żdanuk. Nawiązał do testamentu wielkiego promotora ruchu ekumenicznego, bł. Pawła VI, w którym zachęcał on, by jak najusilniej dążyć do jedności przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości katolickiej.

Przygotowaną przez nieobecnego z powodu choroby arcybiskupa Jakuba, ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej homilię odczytał ks. Jarosław Pagór. Trwając w klimacie niedawno zakończonego okresu Narodzenia Pańskiego, hierarcha wzywał w niej do odczytywania jednoczącego wymiaru popularnego na Podlasiu zwyczaju wspólnego śpiewania kolęd przez katolików i prawosławnych. Wskazał też na miłość Bożą jako na fundamentalny czynnik wszelkich dążeń do jedności.

Prawosławny arcybiskup zauważył również, że wielkim wyzwaniem w dialogu ekumenicznym są bardzo częste przypadki tzw. małżeństw mieszanych, zawieranych przez wiernych Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej. „Nie liczy się już to, co moje, ani to, co twoje. Liczy się to, co nasze, a więc to, co Boże” - napisał.

W pasterskim słowie końcowym do zebranych zwrócił się także abp Ozorowski. Zauważył, że choć jeszcze nie wiadomo, jak konkretnie będzie wyglądała jedność, do której prowadzą dążenia ekumeniczne, to chrześcijanie nie mogą czuć się zwolnieni z wysiłku podejmowania wszelkich starań, aby ową jedność uczynić jak najbardziej obecną.

Przed błogosławieństwem końcowym do dążenia do jedności wspartego Bożym błogosławieństwem zachęcił również reprezentujący wspólnoty ewangelickie pastor Ireneusz Dawidowicz.

Jak co roku, Eucharystia o jedność chrześcijan zgromadziła licznie zebrane duchowieństwo, siostry zakonne, alumnów seminarium duchownego oraz wiernych świeckich, a także przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/