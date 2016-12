Ks. Burzyk do górników: także i wasza praca polega na współpracy z Bogiem

rk, Brzeszcze, 2016-12-21

„Zarówno kapłan, jak i górnik współpracują z Bogiem, zmieniając rzeczywistość i ujarzmiając świat” – powiedział do górników kopalni węgla kamiennego Tauron Wydobycie podczas tzw. masówki opłatkowej ks. Eugeniusz Burzyk, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze. 21 grudnia przed każdą zmianą w cechowni kopalni odbyły się tradycyjne spotkania opłatkowe, zorganizowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.

Podczas jednego z takich spotkań ks. Burzyk, który 31 lat temu przez ponad rok pracował pod ziemią w kopalni „Julian” w Piekarach Śląskich, zwracając się do górników przypomniał, że „ksiądz jest potrzebny Bogu przy ołtarzu i w konfesjonale, a drugi w kopalni, pod ziemią lub na powietrzni”.

„W dzisiejszych czasach wiele mówi się o lubieniu swojej pracy, że powinna dawać satysfakcję, a nawet przyjemność. Kiedy przez ponad rok pracowałem pod ziemią, niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach, nie myślałem o satysfakcji czy przyjemności, ale o tym, by jak najszybciej znaleźć się na powierzchni” – wspominał ks. Burzyk i zaznaczył, że będąc obecnie proboszczem dużej parafii, nie ma nawet czasu zastanawiać się, czy ta praca daje mi satysfakcję, czy jest przyjemna, bo, jak zaznaczył, nie jest to istotne.

„Każdego dnia mam świadomość, że to Bóg postawił mnie w tym miejscu, że dzięki mojej pracy mogę zmieniać rzeczywistość i jakość ludzkiego życia. Dotyczy to każdej pracy, także górniczej” – przekonywał proboszcz. Życzył górnikom, by Nowonarodzony Jezus pomógł im na nowo, głębiej i pełniej, spojrzeć na ich trudną pracę, rodziny i samych siebie.

21 grudnia, przed każdą zmianą, w cechowni kopalni odbyły się tradycyjne spotkania opłatkowe, zorganizowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Obecni byli przedstawiciele dyrekcji oraz górnicza orkiestra.

Kopalnia „Brzeszcze” powstała w 1903. Kopalnia jest najbardziej metanową kopalnią Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wszystkie jej pokłady zaliczane są do IV kategorii zagrożenia metanowego, a pokład 510 zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami.

