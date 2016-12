Żabnica: niezwykła Pasterka góralska (zapowiedź)

rk, Żabnica, 2016-12-22

W niewielkiej drewnianej świątyni w Żabnicy na Żywiecczyźnie odbędzie się po raz 11. Góralska Pasterka, która od lat przyciąga rzesze wiernych z całej diecezji bielsko-żywieckiej oraz południa Polski. 24 grudnia o północy modlącym się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej towarzyszyć będą połączone kapele góralskie, które wykonają kolędy i pastorałki Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Zagra około kilkudziesięciu muzyków, którzy staną pod głównym ołtarzem.

Pasterską Mszę w Żabnicy co roku koncelebruje kilku księży. Proboszcz miejscowej parafii ks. Jacek Jaskiernia przywdziewa z tej okazji świąteczny ornat, zdobiony na styl górali żywieckich.

Zaplanowano także transmisję na żywo tegorocznej Góralskiej Pasterki z Żabnicy. Przy realizacji wykorzystany ma być specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu liturgię i koncert obejrzeć będzie można na http://www.wgmedia.eu – na ekranach telewizora, w tabletach, smartfonach czy komputerach.

Drewniany kościół w Żabicy poświęcono w 1914 roku, rok później dobudowano wieżę, a cztery lata później erygowano samodzielną parafię. Drewno na budowę kościoła dostarczyli górale, mieszkańcy wsi oraz ówczesny właściciel dóbr żywieckich arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. 16 lat temu świątynię gruntownie odremontowano.

Kolumnowy ołtarz główny poświęcony jest Matce Bożej Częstochowskiej, a ołtarze boczne świętemu Józefowi i świętej Annie. Ołtarz wykonał w 1914 r. rzeźbiarz z Kęt, a stacje Drogi Krzyżowej zostały kupione w Wadowicach. Używane aktualnie organy pochodzą z 1966 r. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

