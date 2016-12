Góralska Pasterka na „Szczyrkowskiej Górze Błogosławieństw” (zapowiedź)

rk, Szczyrk, 2016-12-23

Na góralską pasterkę w Noc Bożego Narodzenia zapraszają salezjanie z sanktuarium Wspomożycielki i Królowej Beskidów na Górce w Szczyrku. Animację liturgiczno-muzyczną poprowadzą ministranci i lektorzy oraz Zespół Regionalny „Klimczok”.

Tradycyjnie po pasterce na placu przed sanktuarium zapłonie góralska watra – ognisko, przy którym zebrani będą mogli połamać się opłatkiem, pokolędować i poczęstować się świątecznym jadłem.

Szczyrkowskie sanktuarium na Górce powstało w miejscu, w którym 25 lipca 1894 r. 12-letnia Julianna Pezda zobaczyła po raz pierwszy Matkę Bożą. Udokumentowany przekaz podaje, że od tego dnia Matka Najświętsza ukazywała się tu przez kilka miesięcy. Widzenia były udziałem trzech kilkunastoletnich dziewczynek. Matka Boska objawiła się dzieciom, namawiając do odmawiania godzinek oraz modlitwy "Anioł Pański". Obiecała również, że w miejscu objawień pojawi się źródełko o cudownych właściwościach i nakazała wybudowanie klasztoru w malowniczej scenerii Beskidu Śląskiego.

21 września 2008 r. metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz ukoronował cudowny obraz Matki Bożej Królowej Beskidów. Parę złotych koron dla obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem – poświęconych przez Benedykta XVI – wykonano z wotów przynoszonych przez pielgrzymów jako dary wdzięczności za łaski i cuda.

Sanktuarium nazywane jest też „Szczyrkowską Górą Błogosławieństw” gdyż pracujący tu kapłani regularnie błogosławią małżeństwa, matki oczekujące potomstwa, dzieci, chorych i osoby uzależnione.

