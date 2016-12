Beskidy: zgodnie z tradycją połaźniki odwiedziły góralskie domy

rk, Istebna, 2016-12-26

Zgodnie z tradycją w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w poranek dnia św. Szczepana, w niektórych beskidzkich wsiach chodziły dziś grupy najmłodszych kolędników z tradycyjnymi życzeniami i gałązką jodły przystrojoną bibułkowymi kwiatkami, zwaną połaźniczką.

Połaźniki odwiedziły dziś m.in. domostwa w Istebnej i Jaworzynce na Śląsku Cieszyńskim. Po odwiedzeniu gospodarstw mogli liczyć na nagrodę: dobre słowo, poczęstunek albo pieniężną ofiarę.

Małgorzata Kiereś, etnograf z Istebnej, wyjaśnia, że połazowanie zajmuje kolędnikom w każdym z odwiedzanych domów około 5-10 minut. „Zadziwia trwanie tego zwyczaju. On jest nadal potrzebny. To owe dziesięć minut na spełnienie się dziecięcych marzeń związanych z możliwością zarobienia własnych kilku ‘grejcarów’ (złotych) na buty, zeszyty i książki” – zauważyła.

Połaźniki zazwyczaj odwiedzają o poranku kilkanaście góralskich gospodarstw. Zostawiają na koniec gospodarzowi połaźniczkę, którą należy przybić nad drzwiami.

