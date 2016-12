Bielsko-Biała: wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem

rk, Bielsko-Biała, 2016-12-27

Na bielskim cmentarzu komunalnym w Kamienicy odbył się 27 grudnia wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem. Podczas uroczystości pochowano urny z prochami 220 dzieci nienarodzonych, które przekazał w tym roku szpital wojewódzki w Bielsku-Białej.

Ceremonii złożenia szczątków w Grobie Dzieci Nienarodzonych i poprzedzającej Mszy św. w intencji rodzin zmarłych dzieci przewodniczył wikariusz kamienickiej parafii pw. św. Małgorzaty ks. Tomasz Wojtyła, który wspólnie z kapelanem szpitala wojewódzkiego ks. Michałem Nowakiem poprowadzili kondukt pogrzebowy do miejsca, gdzie obok pochowanych prochów ponad półtora tysiąca nienarodzonych spoczęło kolejnych 5 urn ze skremowanymi doczesnymi szczątkami dzieci zmarłych przed urodzeniem.

Podczas liturgii w kaplicy cmentarnej ks. Wojtyła zauważył, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak mało ceni się życie człowieka, należy podkreślać wartość i godność każdego ludzkiego istnienia od samego poczęcia.

„Pragniemy modlić się przede wszystkim za rodziców tych dzieci, za tych wszystkich, których ta śmierć dotknęła. Wierzymy, że dziecko, które umiera, Pan Bóg, jako Ojciec wszelkiego stworzenia, zabiera do Siebie. Wyrażają to także szaty liturgiczne koloru białego, oznaczające niewinność, czystość, a nie pokutę i żałobę” – wskazał kapłan, zachęcając, by w modlitwie po stracie dziecka zwracać się do Maryi.

W modlitwie wiernych duchowny wezwał m.in. do proszenia Boga o szczęśliwe życie dla dzieci poczętych – zagrożonych śmiercią z powodu poronienia, przedwczesnego porodu, powikłań okołoporodowych.

Urny z prochami nienarodzonych dzieci spoczęły we wspólnym grobie na największym bielskim cmentarzu. Grobowiec ten, z nagrobkiem autorstwa bielskiego artysty Jacka Grabowskiego, ukazującym grające anioły, powstał w 2008 r. Na nagrobnej płycie widnieje napis: „Były w naszych marzeniach i tam pozostaną”. Odwiedzający ten grób ludzie zostawiają obok zniczy figurki aniołków i zabawki.

We wtorkowej ceremonii zorganizowanej przez gminę Bielsko-Biała, uczestniczyli m.in. rodzice i krewni zmarłych dzieci oraz przedstawiciele miasta i gminy.

Według statystyk medycznych, w Polsce rocznie w wyniku poronień umiera około 40 tys. dzieci. Martwych urodzeń odnotowuje się co roku około 10 tys.

W obecnej sytuacji prawnej w Polsce, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r., możliwe jest zabranie ciała dziecka zmarłego podczas ciąży czy na skutek poronienia ze szpitala i urządzenie mu chrześcijańskiego pogrzebu.

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a dzieci zmarły przed chrztem (kan. 1183 § 2). Konferencja Episkopatu Polski udzieliła też ogólnej zgody na pogrzeby dzieci zmarłych przed chrztem, gdy wiadomo, że rodzice naprawdę pragnęli je ochrzcić.

