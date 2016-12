Beskid Mały: noworoczna Msza św. na Groniu Jana Pawła II (zapowiedź)

rk, Andrychów, 2016-12-30

Noworoczna Msza św. odbędzie się 1 stycznia 2017 r. na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym. To jedyny szczyt górski w Polsce noszący imię papieża Polaka.

1 stycznia w południe nabożeństwo dla okolicznych mieszkańców i turystów odprawi w kaplicy Ludzi Gór kapelan przewodników z archidiecezji katowickiej, ks. Piotr Wenzel – proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej-Wirku. Kapłan posługuje także w Stowarzyszeniu św. Filipa Nereusza.

W latach swego dzieciństwa i młodości Karol Wojtyła wielokrotnie przychodził w okolice szczytu w Beskidzie Małym. Powracał tu także potem jako kapłan i biskup. Ostatni raz wszedł na Leskowiec i Jaworzynę jako kardynał w 1970 r., po Mszy św. odprawionej z okazji 25-lecia kapłaństwa w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kaplicę na Groniu zbudowano z inicjatywy mieszkańców Andrychowa – Danuty i Stefana Jakubowskich – jako dar dla Jana Pawła II na jego 75. urodziny. Symboliczne wymiary "górskiego sanktuarium" (13m x 5m), nawiązują do daty zamachu na życie papieża (13 maja 1981 r.).

We wrześniu 1995 r. kaplicę poświęcił ówczesny biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy. Od tej pory jest to miejsce nie tylko turystyki, ale i modlitwy. W kaplicy znajdują się pamiątki związane z papieżem-Polakiem, m.in. fotel, na którym Jan Paweł II siedział podczas wizyty w Skoczowie w 1995 r., a także podarowane przez niego różańce.

Od czerwca 2011 roku beskidzka kaplica ma też relikwie św. Jana Pawła II.

