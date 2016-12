Bp Pindel zachęca do modlitwy w intencji pokoju i pojednania

rk, Bielsko-Biała, 2016-12-31

Biskup Roman Pindel poprosił diecezjan o modlitwę w intencji pokoju w świecie i w ojczyźnie. W apelu ordynariusz bielsko-żywiecki za papieżem Franciszkiem, który w swym orędziu z okazji przeżywanego 1 stycznia Światowego Dnia Pokoju wezwał wszystkich ludzi dobrej woli do rozwijania „polityki pokoju”, zaprosił do włączenia się w tę modlitwę.

„Zwracam się do Was z gorącą prośbą o włączenie się w tę modlitwę dziś i w nadchodzących dniach. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się świat. Modlitwy takiej bardzo potrzebuje także nasza Ojczyzna” – podkreślił biskup bielsko-żywiecki.

Bp Pindel zaproponował także odmawianie modlitwy na zakończenie Mszy św.

„Jezu, spojrzyj z miłością na naszą Ojczyznę, uwolnij ją od podziałów i waśni, obdarz trwałym pokojem i jednością. Dotknij serc wszystkich ludzi, usuń z nich to, co rodzi lęk i nie pozwala zagościć w nich Twojemu pokojowi. Tylko Ty, Jezu możesz tego dokonać” – takie m.in. słowa pojawiają się w modlitwie w intencji pokoju w świecie i w ojczyźnie.

