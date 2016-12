Bp Pindel: jesteśmy rozpięci między miłością Boga a wrogością antychrysta

Jesteśmy rozpięci między miłością Boga a wrogością Antychrysta - powiedział bp Roman Pindel podczas Mszy św. z udziałem kleryków, sprawowanej 31 grudnia w kaplicy kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej. Ordynariusz bielsko-żywiecki przewodniczył Eucharystii poprzedzającej spotkanie opłatkowe z kilkudziesięcioma klerykami z diecezji bielsko-żywieckiej. Wraz z biskupem liturgię celebrowali przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

W homilii bp Pindel przeanalizował fragment Ewangelii św. Jana i 1. Listu św. Jana Apostoła, zachęcając w szczególności do rozważenia sformułowań „na początku” i „ostatnia godzina”. Biskup zastrzegł jednocześnie, że nie mają one nic wspólnego z chronologicznym upływem czasu. Wskazał , że „ostatnia godzina” to raczej epoka naznaczona przez wydarzenia i ludzi, którzy dominują w tym czasie.

„Ta ostatnia godzina to godzina prześladowców wyznawców Jezusa. Ta jedna godzina trwa do dziś” – dodał, wskazując też na znaczenie „godziny antychrystów”. „Raz po raz rozpoznajemy, że faktycznie za naszego życia pojawia się wielu antychrystów. Bo choć byli ochrzczeni, choć chodzili na religię, może niekiedy byli księżmi, mogli być działaczami katolickimi, okazało się w pewnym momencie, że nie mają namaszczenia od ducha, że byli z nas, ale do nas nie należeli” – zauważył.

Biskup opisał sytuację wierzącego, wskazując na dwa przeciwległe bieguny oddziaływań – „Słowo, które było na początku” oraz „ostatnią godzinę, która ujawnia to, co było ukryte, co się ujawnia raz po raz, jak choćby to, z jakiego ducha ktoś działał”.

„To pokazuje nam, że każde pokolenie rozpięte jest między miłością Boga a wrogością antychrysta. To ukazuje nam także potrzebę takiego dnia jak dziś, żeby zobaczyć jak Bóg chce nieustanie rodzić swoje dzieci przez wiarę, przez posłane światło, przez słowo czytane, aby człowiek rozpoznał i uwierzył, i stał się dzieckiem Bożym” – dodał kaznodzieja i przestrzegł przed działaniem antychrysta, utrudniającym przekazywanie wiary.

Biskup zachęcił do podjęcia „myślenia strategicznego”, by ocenić, jakim siłom człowiek podlega. „By ocenić, ile jest w moim zasięgu owego oddziaływania światła, słowa, które przyjmuję, ale zarazem ja, dziecko Boże, zdaję sobie sprawę ile zła, nieporządku i niepewności może wlać działanie antychrysta” – dodał.

Sobotnią Eucharystię wraz biskupem celebrowali wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ks. Sławomir Kołata oraz ojciec duchowny krakowskiego seminarium ks. Jerzy Pytraczyk, a także dyrektor Domu Księży Emerytów w Bielsku-Białej ks. Marcin Suchanek.

Podczas spotkania opłatkowego nie zabrakło specjalnych życzeń, skomponowanych w formie kolędy, dla biskupów Romana Pindla, Piotra Gregera i seniora Tadeusza Rakoczego.

Alumni z diecezji bielsko-żywieckiej studiują w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W seminarium tym obecnie studiuje około 70 kleryków z tej diecezji.

