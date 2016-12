Bp Greger: tylko Ewangelia Jezusa ukazuje realną drogę do szczęścia

rk, Bielsko-Biała, 2016-12-31

„Tylko Ewangelia Jezusa ukazuje realną drogę do szczęścia. Iluzja łatwego szczęścia, która jest powielaniem dramatu grzechu pierworodnego, to najbardziej destrukcyjna ideologia, jaką człowiek może wymyślić” – przestrzegł 31 grudnia w bielskiej katedrze bp Piotr Greger. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej przewodniczył w świątyni katedralnej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej uroczystej Mszy św. w ostatni dzień 2016 roku.

Duchowny zaznaczył, że człowiek nie może osiągnąć szczęścia w świecie fikcji czy iluzji, lecz jedynie w świecie twardej rzeczywistości. „Iluzja łatwego szczęścia, która jest powielaniem dramatu grzechu pierworodnego, to najbardziej destrukcyjna ideologia, jaką człowiek może wymyślić. Dlatego tak istotnym jest, abyśmy w poszukiwaniu szczęścia - do którego każdy człowiek ma prawo - wzięli do ręki Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ona bowiem - począwszy od Janowego prologu - daje nam całą prawdę o człowieku” – zachęcił i wyjaśnił, że Ewangelia Jezusa Chrystusa pokazuje człowieka całościowo, integralnie i realistycznie. „Wszystkie inne ludzkie propozycje czy wymyślone przez człowieka systemy oraz programy pokazują antropologię okaleczoną, cząstkową, niepełną i często naiwną” – zauważył.

Zdaniem biskupa, droga Ewangelii umożliwia człowiekowi osobiste spotkanie z Chrystusem, który jest wcieloną Miłością. „W tym duchu nowa ewangelizacja to ponowne, ale konieczne, konfrontowanie się uczniów Chrystusa z Ewangelią. To najpierw nie tyle głoszenie Ewangelii innym ludziom, ile raczej ponowne głoszenie Ewangelii samemu sobie!” – skonstatował.

„Nowa ewangelizacja ma swoją metodę, która polega na tym, aby wpierw uczyć się kochać i milczeć” – podkreślił i zaznaczył, że tę metodę wskazał sam Chrystus, który najpierw szedł do ludzi i czynił wszystkim dobrze. „Wtedy zaczęli Go pytać: jaką mocą to czynisz? Byli zdumieni, skąd taka mądrość u Niego, skąd taka niezwykła wiedza, że uzdrawia, przemienia, niesie nadzieję, rozgrzesza” – tłumaczył biskup Greger, zachęcając do dziękowania Bogu za dar czasu kończącego się roku kalendarzowego, „za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy od drugiego człowieka”.

Mszę w katedrze poprzedziło uroczyste nabożeństwo przebłagalne, połączone z duszpasterskim sprawozdaniem rocznym.

