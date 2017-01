Bp Pindel: Jezus zdobywa swe imię przez śmierć i zmartwychwstanie

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-01

Do refleksji nad znaczeniem nadania imienia Jezusowi zachęcił ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel w orędziu noworocznym do wiernych. Duchowny przewodniczył 1 stycznia Mszy św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach. Orędzie i pasterskie błogosławieństwo hierarcha przekazał podczas transmisji radiowej i internetowej.

Bp Pindel zachęcił, by na początku roku pochylić się nad imieniem, które Jezus otrzymał podczas opisanego w Ewangelii momentu obrzezania. Biskup nawiązał do Midraszu Tanchuma z IV wieku po Chrystusie, w którym autor zaznaczył, że człowiek nosi trzy imiona: jedno, które nadali mu rodzice, drugie, które nadają mu ludzie, oraz trzecie, najlepsze z nich wszystkich, które zdobywa sam.

„Pytamy się dziś, jakie imię Jezus otrzymuje od rodziców, jakie otrzymuje od ludzi i jakie zdobywa sam. Jakie to ma znaczenie dla nas?” – powiedział ordynariusz, przypominając, że imię Jezus – Jeszua w języku hebrajskim – oznaczające „Bóg zbawia” nosiło w przeszłości co najmniej dwóch wielkich wyznawców Boga Jedynego.

Hierarcha podkreślił, że imię Jezus, wypowiedział najpierw podczas zwiastowania Anioł Gabriel – posłaniec od Boga. Kaznodzieja zauważył jednocześnie, że jest ono tożsame z innym słowem – „goʼél”, tłumaczonym jako „mściciel krwi” albo „wybawiciel”. Rola owego „mściciela” polegała na odzyskaniu sprzeniewierzonej krwi poprzez zabicie tego, kto ją pierwotnie rozlał.

„Słyszymy, że Bóg chce być wybawicielem, mścicielem, że On chce wybawić swój lud. Syn Boży, który stał się człowiekiem, który wszedł w ludzką rodzinę, wziął na siebie obowiązek pomszczenia naszego grzechu, naszej niewoli, pomszczenia na naszym przeciwniku, i wykupienia nas z niewoli ” – dodał biskup.

Duchowny wskazał na imię dane Jezusowi przez ludzi – wypowiedziane przez Piotra – „Mesjasz Syn Boga żywego”, a następnie na imię, jakie Jezus z Nazaretu, syn Maryi, zdobył On sam.

„Jest to imię, które zdobył, ale dał Mu Ojciec przez zmartwychwstanie i posadzenie po swoje prawicy. To jest imię ponad wszelkie imię: Pan Panów, Król Królów. Zdobył je Jezus przez posłuszeństwo Ojcu do końca, przez przyjęcie uniżenia aż do cierpienia, drogi krzyżowej i śmierci na krzyżu po to, aby być wskrzeszonym z martwych” – wyjaśnił kaznodzieja, cytując zapewnienie z Dziejów Apostolskich, że wystarczy wezwać imienia Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, aby być zbawionym i stać się dzieckiem Bożym.

Na koniec życzył, by w nowym roku towarzyszyło nam nie tylko błogosławieństwo Aarona, ale także imię Jezus, w którym jest zbawienie, ocalenie, dobro - wszystko to, co potrzebne. „Życzmy sobie, aby to imię Jezusa było w naszym sercu, by imię naszego Zbawiciela było wyznawane przez nas” – dodał.

Przed uroczystym błogosławieństwem biskup odmówił specjalną modlitwę o pokój i pojednanie w świecie i w Polsce. Liturgię w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i w Światowym Dniu Modlitwy o Pokój wspólnie z ordynariuszem celebrowali kapłani pracujący dla diecezjalnego Radia „Anioł Beskidów” oraz związani z komorowicką wspólnotą parafialną.

Podczas Mszy i po niej kolędy zaśpiewał Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” z bielskiego Domu Kultury Włókniarzy. W Eucharystii udział wzięli m.in. członkowie Domowego Kościoła.

Biskup bielsko-żywiecki odwiedził też studia i pomieszczenia redakcyjne radia diecezjalnego, błogosławiąc wszystkim, którzy uczestniczą w dziele ewangelizacji na falach eteru. Wziął udział w audycji na żywo, podczas której pytania o jego posługę w Kościele diecezjalnym zadawali dziennikarze „Anioła Beskidów”, „Gościa Niedzielnego” i Katolickiej Agencji Informacyjnej.

