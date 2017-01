Bp Greger: milczenie Maryi otwiera na Odwieczne Słowo

Bielsko-Biała, 2017-01-01

„Bez jakiejkolwiek przesady można Maryję nazywać Matką milczenia, co nie oznacza jej małomówności czy braku odwagi”– podkreślił bp Piotr Greger, który 1 stycznia przewodniczył noworocznej Mszy św. w kościele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Bielsko-żywiecki biskup pomocniczy zaapelował, by nowy rok uczynić czasem uważnego słuchania, rozważania i przyjęcia całego bogactwa Ewangelii.

Biskup zwrócił uwagę, że na progu nowego Roku Pańskiego 2017 liturgia Kościoła ukazuje Maryję w tytule Świętej Bożej Rodzicielki, która na kartach Ewangelii zabrała głos tylko siedem razy.

„Podczas narodzenia Jezusa nie wypowiada ani słowa, milczy podczas bolesnego trwania pod krzyżem swojego Syna na Golgocie, kiedy Jezus zwraca się do Niej z ważnym przesłaniem. Ewangelie św. Mateusza i św. Marka nie zanotowały ani jednego Jej słowa! Według przekazów ewangelicznych Maryja po raz ostatni zabrała głos na początku służby ewangelicznej, kiedy na weselu w Kanie Galilejskiej miał miejsce pierwszy znak Jezusa potwierdzający Jego mesjańskie posłanie” – podsumował kaznodzieja.

„Bez jakiejkolwiek przesady można Maryję nazywać Matką milczenia, co nie oznacza jej małomówności czy braku odwagi. Jej milczenie jest przestrzenią spotkania z Tym, który jest Początkiem i Końcem wszystkiego” – dodał, odwołując się do sformułowania francuskiego jezuity kard. Henriego de Lubaca określającego Maryję „milczącą Matką cichego Słowa”.

Zdaniem biskupa, takie zachowanie Maryi jest dla nas doskonałą lekcją życia, polegająca, jak wskazał Ewangelista Łukasz, na tym, że Maryja rozważała słowo i sprawy, dokonując pewnej interpretacji i wyjaśnienia słów czy faktów, poprzez ich wzajemne porównywanie.

„Milczenie Maryi wyraża gotowość i pełną dyspozycyjność słuchania tego, co Pan Bóg ma Jej do powiedzenia. To jest milczenie słuchania, to jest cisza przyjęcia Bożego przesłania” – wyjaśnił biskup.

Hierarcha zachęcił wiernych, by uczynić nowy rok 2017 czasem uważnego słuchania, rozważania i przyjęcia całego bogactwa Ewangelii. „Bądźmy gorliwymi słuchaczami i odpowiedzialnymi świadkami Bożych prawd i wartości, których źródłem jest nowonarodzony Odkupiciel Człowieka” – wezwał, odwołując się do tytułu świątyni na jednym z największych blokowisk w stolicy Podbeskidzia. Świątynia otrzymała to wezwanie na pamiątkę wydania przez Jana Pawła II encykliki „Redemptor Hominis”.

