Szczyrk: luteranie wypuścili w powietrze balony z informacją o Roku Jubileuszu 500 lat Reformacji

rk, Szczyrk, 2017-01-01

Informację o rozpoczętym Rok Jubileuszu 500 lat Reformacji (1517-2017) przytwierdzone do balonów poszybowały w powietrze 1 stycznia po nabożeństwie w kościele parafii luterańskiej w Szczyrku Salmopolu. W ten symboliczny sposób wierni z proboszczem ks. Janem Byrtem wysłali w niebo słowo Boże, informując świat o Roku Jubileuszowym.

Jak wyjaśnił ks. Byrt, parafia ewangelicka w Szczyrku Salmopolu od lat przygotowuje się do tego jubileuszu. Zaznaczył, że w myśl misyjnego nakazu Jezusa „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” wierni wysłali na cały świat informację o Jubileuszowym 500 lat Reformacji (1517-2017).

„Co ważne, wysłaliśmy także słowo Boże. Zrobili to wszyscy uczestnicy noworocznego nabożeństwa w Szczyrku, od najmłodszego do najstarszego” – dodał duchowny i przypomniał, że wśród 95 tez ks. Marcina Lutra jest także ta, która mówi, że „prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia”.

Uroczystości ogólnopolskie 500 lat Reformacji rozpoczęły się 31 października 2016 roku uroczystym nabożeństwem w największej świątyni luterańskiej na Śląsku Cieszyńskim – kościele Jezusowym.

W ramach wydarzeń ogólnopolskich od 15 do18 czerwca br. w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, i Bielsku-Białej odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła. Spotkają się wtedy ewangelicy z całej Polski. Obok wykładów, nabożeństw i modlitw zaplanowano koncerty, przegląd filmowy i tzw. targi możliwości.

Od 26 do 29 października 2017 roku w Warszawie zorganizowany zostanie Weekend Reformacyjny – stanowiący centralne obchody jubileuszu. Zaplanowano w jego ramach m.in. konferencję naukową w ChAT, sesję naukową na Zamku Królewskim, koncerty w Filharmonii Narodowej oraz inne wydarzenia.

Ogólnopolskie obchody 500 lat Reformacji zakończą się 31 października 2017 roku nabożeństwem w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

