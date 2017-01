Beskid Mały: noworoczna Msza na Groniu św. Jana Pawła II

rk, Rzyki, 2017-01-02

Noworoczna Msza św. w Beskidzie Małym, została odprawiona na Groniu św. Jana Pawła II. 1 stycznia nabożeństwo dla okolicznych mieszkańców i turystów odprawił, w „Kaplicy Ludzi Gór”, kapelan przewodników turystycznych z archidiecezji katowickiej, ks. dr Piotr Wenzel – proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej-Wirku.

Ks. Wenzel w kazaniu przypomniał, że w orędziu na 50. Światowy Dzień Pokoju papież Franciszek wskazał, jak odnaleźć pokój serca. „Pokazuje też jak naprawić to, co potrzaskane. Całe orędzie do tego zmierza. Pokazać drogę do Pokoju. Wyszliśmy w góry, aby odnaleźć pokój serca. Dziś do tego naszego wyjścia i szukania dołączmy rozważanie słów papieża, bo gdzie jak gdzie, ale to na Groniu słowa każdego papieża zawsze były ważne i zapadały w nasze serca” – zauważył koordynator programu „Światło w Familoku”.

Duchowny za Franciszkiem wskazał na Dobrą Nowinę, jako prawdziwe lekarstwo wobec przemocy nękającej ludzkość . „Jezus również żył w czasach przemocy. Nauczał, że prawdziwym polem bitwy, na którym mierzą się ze sobą przemoc i pokój, jest ludzkie serce” – dodał kapłan.

Wezwał też, by nie zamykać drzwi naszych serc. „Jesteśmy wezwani w 2017 roku do wejścia na drogi pokoju przez bycie razem, i miłowanie się nawzajem oraz wrażliwość by nie przegapić okazji do dobrego słowa, uśmiechu, każdego małego gestu, zasiewającego pokój i przyjaźń, a przez rękodzieło miłosierdzia do odnalezienia własnego pokoju i dzielenia się nim” – zaapelował duchowny.

Uczestnicy, wśród których byli m.in. członkowie Kół PTTK z Chrzanowa i Oświęcimia, mogli podziwiać doskonale widoczną panoramę Pasma Babiogórskiego, a nawet Tatr.

Groń Jana Pawła II w Beskidzie Małym to jedyny szczyt górski w Polsce noszący imię polskiego papieża. Wzniesienie liczy 890 metrów n.p.m. Znajduje się tu kaplica wybudowana w 1995 r. z inicjatywy działacza PTTK Stefana Jakubowskiego z Andrychowa oraz stalowy krzyż z 1991 r., poświęcony „ludziom gór”. Dzięki jego staraniom, szczyt dawnej Jaworzyny (Magury) otrzymał nazwę „Groń Jana Pawła II”. W 2002 roku papież Polak wyraził zgodę na taką formę uhonorowania jego osoby, a w 2003 roku MSWiA wydało odpowiednie rozporządzenie i nowa nazwa mogła być oficjalnie stosowana.

W latach swego dzieciństwa i młodości Karol Wojtyła wielokrotnie przychodził w te okolice, robił to także potem już jako biskup.

