Bp Roman Pindel podsumował 2016 rok

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-02

Wydarzeniami 2016 roku, które wywarły największy wpływ na życie diecezji bielsko-żywieckiej, były Jubileusz Miłosierdzia wraz z diecezjalną peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego, a także Światowe Dni Młodzieży z wizytą papieża na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz – ocenił bp Roman Pindel. Podsumowania wydarzeń, które wywarły w minionym roku piętno na Kościele bielsko-żywieckim, biskup dokonał podczas noworocznej audycji na antenie diecezjalnego radia „Anioł Beskidów”.

Zdaniem ordynariusza, wydarzenie, jakim było nawiedzenie w Roku Miłosierdzia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii świętych Faustyny i Jana Pawła II ponad dwustu parafii, kościołów i wspólnot zakonnych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, przyczyniło się do tego, że do wielu wierzących mogło jeszcze mocniej dotrzeć orędzie Ewangelii o Bogu bogatym w miłosierdzie.

- To była wielka łaska i sposobność dla nas. Można się jedynie bać, że nie dość przygotowaliśmy się i otworzyliśmy się, nie dość wysiłku włożyliśmy w to, żeby każdy, a zwłaszcza ten, który jest daleko od Kościoła lub ma trudności z przynależnością do wspólnoty kościelnej, usłyszał orędzie o Bożym miłosierdziu – podkreślił biskup.

Hierarcha ocenił, że Światowe Dni Młodzieży były dobrze przygotowane przez diecezję bielsko-żywiecką. - Byliśmy przygotowani nawet ponad potrzeby, bo z zapowiedzianych 10 tys. pielgrzymów ostatecznie w Beskidy przyjechało ponad 5 tys. osób – zauważył.

Biskup przypomniał, że papież Franciszek zwiedzając znajdujący się na terenie diecezji były obóz niemiecki Auschwitz-Birkenau, zachęcił do kontemplacji tego miejsca w milczeniu i modlitwie. - Jak obliczyłem, papież modlił się łącznie na terenie macierzystego obozu Auschwitz i Auschwitz II-Birkenau około 16-17 minut. To wymowne milczenie i modlitwa w tym miejscu to bardzo ważny znak, który poszedł w świat i dał dużo do myślenia – dodał biskup, wskazując, że postawa Franciszka w Miejscu Pamięci w swoisty sposób dopełnia słowa wypowiedziane wcześniej w Oświęcimiu przez jego poprzedników – papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI.

