Orszaki Trzech Króli na Podbeskidziu z udziałem biskupów

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-03

W uroczystość Objawienia Pańskiego po raz szósty ulicami stolicy Podbeskidzia przejdzie Orszak Trzech Króli. Niemal w tym samym czasie królewski Orszak z udziałem ordynariusza bielsko-żywieckiego Romana Pindla zagości na cieszyńskim rynku.

Bielski Orszak wyruszy po Mszy św. z kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego w Aleksandrowicach i dotrze na rynek Starego Miasta. Liturgii w aleksandrowickim kościele przewodniczyć będzie biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

Na Starym Rynku w Bielsku-Białej zaplanowano kolędowanie z zespołem „Dzień Dobry” – zapowiedziała przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich diecezji bielsko-żywieckiej Irena Olma, zapraszając wszystkich do uczestnictwa w tej swoistej manifestacji wiary.

W bielskim Orszaku w role Mędrców tym razem wcielą się Wacław Sobieraj – bielski artysta malarz, Jan Bierówka – prezes spółki „Befaszczot” i Tomasz Lorek – aktor teatralny. Królowie pojadą bryczką, a na staromiejskim rynku złożą hołd Świętej Rodzinie, w którą wcielą się Anna i Andrzej Sawiccy z synem Józiem w roli Dzięciątka Jezus i trojgiem starszego rodzeństwa.

6 stycznia królewskie orszaki przejdą także w innych miejscowościach diecezji: m.in. w Cieszynie, Oświęcimiu, Porąbce, Skoczowie, Witkowicach i Zabrzegu.

Cieszyński Orszak poprzedzi Msza św. w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie pod przewodnictwem bp. Romana Pindla. W tegorocznych uroczystościach w mieście nad Olzą zaplanowano m.in. jasełka „Chatka Dziadka”, koncert Zespołu Voices of MM, konkurs dla dzieci na najpiękniejszy strój orszakowy.

Od 2008 r. Orszak Trzech Króli – oddolna i lokalna inicjatywa warszawskiej szkoły „Żagle” – przerodził się prawdopodobnie w jedno z największych społeczno-kulturalnych wydarzeń w Polsce, z wyraźnym chrześcijańskim i wspólnotowym przesłaniem. Nad Orszakiem w poszczególnych miejscowościach patronat obejmują lokalne władze samorządowe i kościelne.

W tym roku Orszaki przejdą w 560 miastach całej Polski oraz w kilkudziesięciu miejscowościach za granicą.

