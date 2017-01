Padł rekord odwiedzających Auschwitz

Blisko 155 tys. pielgrzymów ŚDM, wśród ponad 2 mln, które odwiedziły w 2016 roku tereny byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, zobaczyło Miejsce Pamięci w Oświęcimiu.

Jak poinformowało Państwowe Muzeum Auschwitz, rekord frekwencji odnotowano 26 lipca 2016 roku, kiedy do byłego obozu przybyło 21 tys. pielgrzymów – głównie młodych ludzi, którzy przyjechali do Polski na spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Jak przypomniał Bartosz Bartyzel, rzecznik prasowy oświęcimskiego Muzeum Auschwitz, w ciągu 12 dni w lipcu i sierpniu minionego roku Miejsce Pamięci mogli zwiedzać wyłącznie uczestnicy ŚDM. W tym czasie przez teren byłego obozu przeszło 155 tys. osób. Rekordową frekwencję odnotowano 26 lipca, kiedy to Miejsce Pamięci odwiedziło 21 tys. pielgrzymów.

„Nigdy wcześniej jednego dnia tak ogromna liczba osób nie zwiedziła terenu byłego obozu. Największą miesięczną frekwencję odnotowano w sierpniu – 271 tys. 225 odwiedzających” – dodał Bartyzel.

Większość z uczestników ŚDM przyjechała do Oświęcimia autokarami z różnych stron Polski, gdzie uczestniczyli w „Dniach w diecezjach”. Odwiedzili tu Miejsce Pamięci, ale także modlili się wspólnie w oświęcimskich kościołach.

Były niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau odwiedził 29 lipca papież Franciszek, który w ciszy modlił się przed Ścianą Śmierci, w celi o. Maksymiliana Kolbe, a także przed pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu. Ojciec Święty nie wygłosił w tym miejscu żadnego przemówienia.

Muzeum poinformowało, że w 2016 roku tereny byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz i Auschwitz II-Birkenau odwiedziło 2 miliony 53 tysiące osób z całego świata. „To rekord w historii Miejsca Pamięci, które w tym roku obchodzić będzie 70. rocznicę utworzenia” – zaznaczył rzecznik.

W pierwszej dziesiątce krajów, z których przyjeżdżają odwiedzający, znalazły się: Polska (424 tys.), Wielka Brytania (271 tys.), USA (215 tys.), Włochy (146 tys.), Hiszpania (115 tys.), Izrael (97 tys.), Niemcy (92 tys.), Francja (82 tys.), Czechy (60 tys.) oraz Szwecja (41 tys.).

W 2016 r. znacznie wzrosła liczba odwiedzających z: Portugalii (o 115 proc.), Włoch (o 91 proc.), Hiszpanii (o 68 proc.), Izraela (o 59 proc.) oraz Francji (o 44 proc.).

Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i zagłady Żydów. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

W ciągu niespełna 5 lat istnienia niemieckiego obozu w Auschwitz - Birkenau zginęło tam, jak szacują historycy, od 1 do 1,5 mln ludzi. Wśród nich większość, czyli około 1-1,35 mln stanowili Żydzi. Drugą pod względem liczebnym grupą byli Polacy około 70-75 tys., trzecią Cyganie – około 20 tys.

