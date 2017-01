Cieszyn: Orszak Trzech Króli z Parą prezydencką

rk, Cieszyn, 2017-01-04

Orszak Trzech Króli wyruszy 6 stycznia po raz trzeci w historii Cieszyna i po raz pierwszy z udziałem Pary prezydenckiej. Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą uczestniczyć będą we Mszy św. w południe w kościele pw. św. Marii Magdaleny pod przewodnictwem bp. Romana Pindla, a następnie wraz z wszystkim uczestnikami liturgii przejdą na cieszyński rynek.

Na rynku, gdzie spotkają się orszaki ze wszystkich parafii Cieszyna, zaplanowano wystąpienie prezydenta RP. Tu także odbędzie się składanie darów Bożej Dziecinie przez Trzech Królów, symbolizujących trzy kontynenty. Zobaczyć będzie można jasełka przygotowane przez młodzież oazową oraz wziąć udział we wspólnym kolędowaniu z parafialną scholą młodzieżową. Organizatorzy zaplanowali degustację potraw oraz kiermasze m.in. z wyrobami cukierniczymi i rękodzielniczymi.

Jak wyjaśnił proboszcz cieszyńskiej parafii św. Marii Magdaleny ks. Jacek Gracz, Orszak Trzech Króli jest bezpośrednim nawiązaniem do tradycji wystawiania jasełek ulicznych. Duchowny zachęcił szczególnie dzieci, do przebrania się za różne postaci związane z historią o narodzinach Jezusa.

„Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie na najpiękniejszy strój zostaną nagrodzone, a najciekawsze stroje zostaną wyróżnione” – zapewnił kapłan, zapraszając do udziału w wydarzeniu.

Orszak Trzech Króli w Cieszynie organizują parafia św. Marii Magdaleny z cieszyńskim UM, Starostwem Powiatowym i Domem Narodowym.

Hasłem, które towarzyszy Orszakowi 2017, jest franciszkańskie pozdrowienie „Pokój i Dobro”.

