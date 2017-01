Cieszyn: Orszak Trzech Król z udziałem pary prezydenckiej

rk, Cieszyn, 2017-01-06

Od kościoła św. Marii Magdaleny w Cieszynie do pobliskiego rynku miejskiego – wzdłuż cieszyńskich ulic – przeszli 6 stycznia uczestnicy Orszaku Trzech Króli. W barwnym pochodzie wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz bp Roman Pindel. Przed rozpoczęciem marszu ordynariusz bielsko-żywiecki odprawił w cieszyńskiej świątyni Mszę świętą z udziałem pary prezydenckiej.

W homilii biskup zachęcił do zastanowienia się, skąd taka wielka popularność Orszaku Trzech Króli i dlaczego tak wiele osób chce wziąć udział w ulicznym misterium, nawiązującym do wydarzeń związanych z przyjściem na ziemię Syna Bożego.

„Całe wydarzenie wciąga nas tak, by jak najprędzej odnaleźć małego Jezusa i Maryję z Józefem. Choć dobrze znamy historie biblijne i nieraz oglądaliśmy różne przedstawienia jasełek, to przecież chcemy jeszcze raz przyłączyć się do tych, którzy odbyli daleką drogę, by dotrzeć do miejsca narodzin naszego Zbawiciela” – podkreślił ordynariusz.

„Ten, który dla nas się narodził w Betlejem, chce być blisko nas, by pokazać, jak bardzo jesteśmy kochani przez dobrego Boga” – dodał kaznodzieja, przypominając, że Orszak Trzech Króli przemierza dziś niezwykłe miasto, w którym, według legendy, mieli spotkać się trzej bracia i z radości założyć miasto o nazwie Cieszyn.

Nawiązując do tegorocznego hasła Orszaku Trzech Króli –„Pokój i dobro” – biskup podkreślił jego stosowność. „Najpierw dlatego, że tego właśnie pragniemy, dla całego świata, a przede wszystkim dla naszej Ojczyzny, od Cieszyna po Hel i od Zgorzelca po Brześć nad Bugiem Nie ma wśród nas nikogo, kto by powiedział: Nie potrzebuję takich życzeń. Nikt nie powie: ani pokój nie jest mi potrzebny, ani dobro mnie nie cieszy” – wyjaśnił i przypomniał, że to pozdrowienie franciszkańskie odwołuje się do św. Franciszka – tego, który zapoczątkował budowanie szopki na Boże Narodzenie, gdy wcześniej, zwłaszcza na Wschodzie, przedstawiano narodziny Jezusa w grocie skalnej.

„Biegnijmy więc w naszym orszaku, głosząc światu: Pokój i dobro! Biegnijmy tak, by inni przejęli się tym zawołaniem i życzeniem zarazem. By w naszej Ojczyźnie i w całym świecie zapanował ‘pokój ludziom dobrej woli’ oraz dobro przyniesione przez przyjście na świat Jezusa” – wezwał na koniec.

W pochodzie do usytuowanej na rynku stajenki przeszli kolorowo ubrani Trzej Królowie, w role których wcielili się przedstawiciel trzech wyższych uczelni działających na terenie Cieszyna. Bryczka z mędrcami kilkakrotnie okrążyła cieszyński rynek.

Trzej Królowie, którzy przyjechali do stajenki bryczką, złożyli dary Bożej Dziecinie. Zobaczyć można było jasełka przygotowane przez młodzież oazową oraz wziąć udział we wspólnym kolędowaniu z parafialną scholą młodzieżową i zespół Voice MM. Organizatorzy przygotowali degustację potraw oraz kiermasze m. in. z wyrobami cukierniczymi i rękodzielniczymi.

Na rynku cieszyńskim, gdzie spotkały się orszaki ze wszystkich siedmiu parafii Cieszyna, przemówił prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent zauważył, że każdego roku Orszak gromadzi coraz większą liczbę osób, a orszak cieszyński jest wyjątkowy, bo składa się z szeregu mniejszych orszaków parafialnych.

„Idą tutaj po to, aby się spotkać razem, po to, aby stworzyć wspólnotę Bożego Narodzenia, cieszących się ze świąt, zgromadzonych w tym roku pod tym wielkim i wymownym zawołaniem ‘Pokój i Dobro’. To jest to, czego tak naprawdę każdy z nas potrzebuje” – dodał Andrzej Duda.

Prezydent zachęcił, by okazywać sobie pokój i dobro nawzajem i zaznaczył, że Cieszyn jest miastem wielu religii. W tym kontekście przypomniał, że w tym roku luteranie przeżywają 500 lat Reformacji a diecezja bielsko-żywiecka świętuje jubileusz 25-lecia.

Duchownym i wszystkim wierzącym, prezydent życzył „wspaniałego 2017 roku”. „Oby był to dobry rok w rodzinach, wspólnotach i miejscach pracy i aby Pan Bóg błogosławił wszystkim w 2017 roku” – dodał.

Dzieci, przebrane były się za różne postaci związane z historią o narodzinach Jezusa, otrzymały nagrody z rąk prezydenta i jego żony.

Orszak Trzech Króli przeszedł po raz trzeci w historii Cieszyna i po raz pierwszy z udziałem pary prezydenckiej.

Orszak Trzech Króli w Cieszynie zorganizowały parafia św. Marii Magdaleny z cieszyńskim UM, Starostwem Powiatowym i Domem Narodowym.

Hasłem, które towarzyszyło Orszakowi 2017, jest franciszkańskie pozdrowienie „Pokój i Dobro”.

