Jawiszowice-Brzeszcze: zamiast kolędowych obrazków oryginalne kartki od młodzieży

rk, Jawiszowice-Brzeszcze, 2017-01-08

Oryginalne kartki świąteczne, przygotowane przez parafialną młodzieżową grupę, wręcza podczas tzw. kolędy proboszcz parafii w Jawiszowicach-Osiedle Brzeszcze koło Oświęcimia, ks. Eugeniusz Burzyk. Kartki budzą duże zainteresowanie przede wszystkim wśród dorosłych parafian, którzy od razu komentują ich treść, co stanowi, jak zauważa kapłan, dobry wstęp do rozmowy duszpasterskiej.

Autorką kartek, rozdawanych zamiast tradycyjnych obrazków kolędowych, jest Małgorzata Kuderska, która wspólnie z Kubą Jarnotem z III klasy liceum również tworzy cotygodniowe komiksy do niedzielnej Ewangelii, publikowane w gazetce parafialnej.

Ks. Burzyk zwraca uwagę, że najważniejsze na kartkach są oryginalne hasła: „Właśnie się taki narodził, co wszystkim dogodzi!” – pod tym tekstem podpisani są Aniołowie, oraz „Czuję się jak Nowonarodzony!” – z podpisem Jezusa.

Zdaniem proboszcza, kartki budzą duże zainteresowanie nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim wśród dorosłych parafian, którzy od razu komentują ich treść. Według duchownego, to dobry wstęp do rozmowy duszpasterskiej. „Niektórzy wprost nie mogą uwierzyć, że mamy aż tak zdolną i zaangażowaną młodzież, co może być inspiracją do zaangażowana się w ruchy formacyjne działające w naszej parafii.” – dodał kapłan w rozmowie z KAI.

Na pierwszej stronie każdej kartki jest nazwa parafii i miejscowości, a także podpis autorki; z tyłu znajduje się oryginalny podpis proboszcza.

