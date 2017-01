Bp Greger do twórców: modlitwa jest sztuką, której się uczy na modlitwie

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-11

Jeśli modlitwa ma być sztuką, to trzeba się jej uczyć na modlitwie – podkreślił bp Piotr Greger, który uczestniczył 11 stycznia w Kurii w Bielsku-Białej w spotkaniu opłatkowym z przedstawicielami środowisk twórczych z diecezji bielsko-żywieckiej. Duchowny podczas Mszy św. w kurialnej kaplicy zaapelował do twórców, by doskonalili sztukę modlitwy na kolanach.

Jak zauważył biskup pomocniczy, aby modlitwa stała się autentycznie sztuką, musi być w niej obecny cały człowiek.

„Chodzi o to, że nie może doprowadzić do sytuacji pewnego rozdwojenia człowieka, jakiejś duchowej schizofrenii, kiedy człowiek wypowiada przed Bogiem słowa, z którymi się zupełnie nie utożsamia” – sprecyzował. Wskazał na przykład modlitwy „Ojcze nasz”, tłumacząc, do czego nas ta modlitwa zobowiązuje.

Biskup wyjaśnił, że modlitwa jako sztuka polega przede wszystkim na słuchaniu Pana Boga. „Mamy Panu Bogu tyle do powiedzenia i dobrze, że tak jest. Czy jednak potrafimy na modlitwie Pana Boga słuchać, skoro ma to być dialog? Ogromna trudność potęgowana tym, że współczesny człowiek źle znosi stany ciszy, czuje się nieswojo w klimacie dłuższego milczenia. Modlitwa, jej sztuka, polega na tym, że na mamy Pana Boga przede wszystkim słuchać! To, co On na powie, jest zawsze rozwiązaniem optymalnym, niczego lepszego nie wymyślimy” – dodał hierarcha.

Według biskupa „modlitwy uczyć się można tylko na modlitwie. „Nie ma innej szkoły”. – dodał. „Modlitwa jest sprawnością, którą się zdobywa na kolanach; jest umiejętnością, którą można zdobyć poprzez regularne trwanie przed Bogiem. Modlitwa jest sztuką, którą trzeba się uczyć prze całe życie” – zaznaczył, przywołując słowa świętego Jana Pawła II.

Duszpasterz środowisk twórczych ks. dr Szymon Tracz, wykładowca historii sztuki średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przypomniał, że szczególnym patronem w tym roku jest Brat Albert – powstaniec, znakomity malarz i głęboki chrześcijanin. Zwrócił uwagę, że artysta w pewnym momencie swego życia zapragnął reperować oblicze Boga w drugim człowieku.

„Życzę każdemu z was, by poprzez swoją wrażliwość, poprzez pracę twórczą, abyście odnawiali oblicze Boga w drugim człowieku, byście pomagali go lepiej zrozumieć, byście byli tymi, którzy krzewią piękno, miłość, zgodę” – powiedział duchowny.

Obok artystów, malarzy, plastyków, muzyków z całego Podbeskidzia oraz spoza regionu na spotkaniu byli obecni także konserwatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy placówek kulturalnych Bielska-Białej.

Znany bielski artysta Janusz Kohut zagrał kolędy, wystąpiło też troje młodych muzyków z Żywiecczyzny .

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/