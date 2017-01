Bielsko-Biała: etap diecezjalny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej

rk, Bielsko Biała, 2017-01-13

Licealista z Bielska-Białej, uczennica Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu oraz reprezentantka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce zostali zwycięzcami diecezjalnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbył się 12 stycznia w gmachu kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej. Troje uczniów reprezentować będą diecezję bielsko-żywiecka na ogólnopolskich zawodach w Lublinie.

W tym roku olimpiadzie przyświeca hasło „Orędzie fatimskie, jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”. W tegorocznych diecezjalnych eliminacjach w Bielsku-Białej wzięło udział 47 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z najlepszymi młodymi adeptami teologii spotkał się wikariusz generalny i dyrektor wydziału katechetycznego ks. dr Marek Studenski. Duchowny podkreślił rangę olimpiady, która jako jedyna z konkursów religijnych funkcjonuje na prawach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

W trwającym 45 minut pisemnym teście uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na 25 pytań sprawdzających wiedzę na temat fatimskiego orędzia oraz papieskiego nauczania nt. roli Maryi w tajemnicy zbawienia.

Diecezjalny koordynator OTK ks. Tomasz Chrzan przyznał, że jak zwykle pytania przygotowane przez organizatorów są trudne. „Udzielenie prawidłowych odpowiedzi nie jest możliwe bez zgłębienia problematyki i uważnej lektury tekstów źródłowych” – wyjaśnił ks. Chrzan.

Na pamiątkę udziału w diecezjalnej edycji konkursu każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz wydanie „ O naśladowania Chrystusa” Tomasza a Kempis.

Wśród celów olimpiady organizatorzy wymieniają, zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej oraz stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

Ogólnopolski etap OTK odbędzie się pod koniec marca w Lublinie.

