Ks. prof. Jan Dziedzic: kto łamie się chlebem nie wyklucza drugiego

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-13

Kto łamie się chlebem, jest przeciw marginalizacji i wykluczeniu drugiego człowieka – przypomniał ks. prof. Jan Dziedzic z Katedry Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który 12 stycznia w Bielsku-Białej wygłosił kazanie podczas Mszy św. z udziałem naukowców. Eucharystii przewodniczył ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel w koncelebrze z biskupami: Piotrem Gregerem i Tadeuszem Rakoczym.

Na opłatkowe spotkanie w bielskiej kurii przybyli m.in. rektorzy kanclerze, profesorowie i wykładowcy z uczelni wyższych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej oraz teologowie z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W homilii profesor teologii pastoralnej zauważył, że dzielenie się opłatkiem jest symbolicznym gestem, który przypomina o ważnych wartościach. „Łamanie się opłatkiem oznacza dar, a nie korzyść. Ludziom nie chodzi tu, aby dawać im rzeczy, ale o to, aby dać im siebie” – podkreślił i przypomniał słowa papieża Franciszka o kulturze odrzucenia i kulturze spotkania.

„Kultura odrzucenia traktuje bliźniego jak konkurenta, z którym trzeba rywalizować, albo jak podwładnego, którym można zarządzać” – wyjaśnił papieską myśl, wskazując, że kultura spotkania traktuje bliźniego jak brata, jak kogoś najbliższego.

Kierownik ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa przy papieskiej uczelni w Krakowie, zauważył, że chleb i dzielenie się nim buduje relacje. „Kto łamie się chlebem, jest przeciw marginalizacji i wykluczeniu drugiego człowieka. Chleb zapewnia bliskość; jesteś dla mnie kimś ważnym, jesteś osobą” – dodał, przypominając, że Jezus jest chlebem łamanym dla zbawienia świata.

„Jezus tworzy i chroni naszą tożsamość, buduje wspólnotę bez dyskryminacji. Pomaga w naszym indywidualnym rozwoju, dając nieograniczone możliwości” – podkreślił teolog, zachęcając do nieustannej pracy nad sobą.

Podczas spotkania przy stole wigilijnym bp senior Tadeusz Rakoczy zauważył, że gest łamania się opłatkiem jednoczy różne środowiska i wzbogaca relacje społeczne.

Wśród uczestników modlitwy i spotkania opłatkowego byli m.in. naukowcy z uczelni z Podbeskidzia, Krakowa i Katowic.

