Bielsko-Biała: ekumeniczne czytanie Dziejów Apostolskich

rk, Bielko-Biała, 2017-01-13

W Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbył się dziś 9. Ekumeniczny Maraton Biblijny. 25 lektorów – m.in. biskupi katolicki i luterański, zielonoświątkowiec, wyznawczyni prawosławia, bielski prezydent, profesor ekumenista, poeta, reprezentanci straży i policji oraz różnych organizacji z terenu Podbeskidzia – odczytali tym razem pierwszych 11 rozdziałów Dziejów Apostolskich.

Maraton zainaugurowali biskupi Roman Pindel z Kościoła katolickiego oraz Adrian Korczago z Kościoła luterańskiego. Ordynariusz bielsko-żywiecki przypomniał, że odczytywana dziś księga Dziejów Apostolskich, autorstwa Łukasza Ewangelisty, zawiera opis częściowej realizacji tego, co zapowiada Jezus w pierwszym rozdziale Dziejów w następujących słowach: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii”.

Zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego zachęcił, by odczytując kolejne fragmenty księgi, wciąż cieszyć się przeżywanym w Kościele obecnie bożonarodzeniowym czasem objawienia się Boga.

„W związku z tym możemy się radować Światłem, które świeci w ciemności, Światłem, którego ciemność w żaden sposób nie jest w stanie przemóc. Wsłuchując się dziś w treść Dziejów Apostolskich, będziemy mogli być świadkami realizacji Bożych obietnic” – podkreślił bp Korczago, zachęcając na zwrócenia uwagi jak różnymi drogami Światło dociera do ludzkich serc.

Wśród 25 osób uczestniczących w głośnej lekturze oprócz biskupów byli m.in.: prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów ks. prof. Józef Budniak, prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Czesław Ślusarczyk i naczelnik wydziału prewencji bielskiej Komendy Miejskiej Policji podinspektor Mariusz Kuliński.

Księgę Dziejów Apostolskich czytali także: dziennikarze, siostra zakonna, uczeń, poeta, osoba posługująca się alfabetem Braille'a, działacze społeczni i kościelni. Każdy z lektorów otrzymał na pamiątkę „chleb pojednania” – mały bochenek, pobłogosławiony przez biskupów dwóch wyznań.

Jak wyjaśnił jeden z pomysłodawców biblijnego przedsięwzięcia dyrektor programowy diecezjalnego radia „Anioł Beskidów” ks. Jacek Pędziwiatr, do tej pory wspólnie w ramach kolejnych edycji odczytano Ewangelię według św. Łukasza (2009), dwukrotnie - Ewangelię według św. Marka (2010 i 2011), fragmenty Dziejów Apostolskich, opisujące historię św. Pawła (2012), początek Księgi Rodzaju (2013), List św. Pawła Apostoła do Filipian (2014), Księgę Koheleta 2015) oraz List do Rzymian (2016).

Maratony biblijne organizują wspólnie Książnica Beskidzka i Radio „Anioł Beskidów”.

