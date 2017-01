Ks. Studenski do samorządowców i polityków: naśladujmy styl Pana Boga

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-14

Do naśladowania stylu Pana Boga, który, mimo że jest stwórcą świata, przyszedł, by służyć, zachęcił samorządowców i parlamentarzystów z Podbeskidzia ich duszpasterz ks. dr Marek Studenski. Wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej przewodniczył 13 stycznia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej Eucharystii z udziałem ponad stu przedstawicieli władz różnych szczebli. Po liturgii wszyscy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w gmachu kurii diecezjalnej.

Ks. Studenski podkreślił, że zarówno duchowni jak i samorządowcy oraz politycy powinni pamiętać, że dla przeciętnego człowieka ważne jest to, by wiedział, iż może liczyć na pomoc od tych, którzy mu służą.

„Naśladujmy ten styl Pana Boga, który, mimo że jest stwórcą świata, przyszedł, by służyć, by się pochylić nad człowiekiem. Pan Bóg nieraz prosi człowieka, by się do Niego przekonał, żeby zmienił swoje życie. Stwórca świata przyjął dlatego postać sługi. To jest wzór dla nas!” – zachęcił.

W modlitwie i spotkaniu brali udział: przedstawiciel rządu, posłowie i senatorowie z regionu, prezydenci, burmistrzowie, starostowie kilku powiatów Śląska i Małopolski, radni, wójtowie i sołtysi z terenu całej diecezji.

Stanisław Szwed w imieniu grupy reprezentującej diecezjalne duszpasterstwo samorządowców i parlamentarzystów złożył życzenia świąteczne. Sekretarz stanu zachęcił, by podczas kolejnego roku pracy pamiętać, że najważniejsze jest dobro drugiego człowieka, któremu należy służyć.

„Abyśmy mogli być zadowoleni z realizacji naszych planów i ambicji. Życzę, żebyśmy mieli czas także dla rodziny i najbliższych” – powiedział minister, przypominając, że miniony rok obfitował w tak ważne wydarzenia społeczno-religijne jak Światowe Dni Młodzieży, 1050. rocznica Chrztu Polski, Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor podczas spotkania odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa w Betlejem, a prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult w wypowiedzianych życzeniach akcentował znaczenie współpracy między duchowieństwem diecezji bielsko-żywieckiej a samorządowcami. Przypomniał też, że z perspektywy jubileuszu 25. rocznicy erygowania diecezji widać wyraźnie jak ważnym wydarzeniem było powstanie nowej jednostki administracyjnej Kościoła na tym terenie.

Duszpasterstwo diecezji bielsko-żywieckiej proponuje parlamentarzystom i samorządowcom rodzaj formacji oraz pragnie nieść wsparcie duchowe osobom pełniącym istotne funkcje społeczne. Jednym z najważniejszych zadań tego duszpasterstwa jest integracja osób zaangażowanych w moderowanie życia społecznego z Kościołem lokalnym.

W ramach duszpasterstwa odbywają się dwa razy w roku spotkania formacyjne, doroczne rekolekcje zamknięte, coroczna pielgrzymka do jednego z sanktuariów diecezji oraz spotkanie opłatkowe.

