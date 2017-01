Bielsko-Biała: niepełnosprawni na spotkaniu opłatkowym z biskupem

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-16

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie i przyjaciele uczestniczyli 16 stycznia w Bielsku-Białej w zorganizowanym przez diecezjalną Caritas spotkaniu opłatkowym. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, który z tej okazji przewodniczył Mszy św. w bielskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wskazał, że na nowo odkryta praktyka postu może być środkiem, ożywiającym ludzką aktywność w obszarze uwielbienia Boga i troski o drugiego człowieka.

W homilii tłumaczonej symultanicznie na język migowy bp Greger nawiązał do czytania z dnia z Ewangelii św. Marka dotyczącej polemiki Jezusa z faryzeuszami nt. właściwego rozumienia postu. Duchowny zauważył, że żyjemy w kulturze zdominowanej przez materializm i silnie rozbudzony konsumpcjonizm. „Post pomaga nam, byśmy się nie dali zredukować do poziomu konsumentów, pomaga nam nabyć cenny owoc Ducha, jakim jest panowanie nad sobą” – podkreślił, wskazując na wiele alternatywnych form postu i wstrzemięźliwości od pokarmów.

„Można praktykować post od palenia papierosów, picia alkoholu, jest post od obrazów pełnych przemocy i zmysłowości, jakie codziennie serwuje nam telewizja, czasopisma czy internet. Nie bez powodu Pan Jezus przypomina uczniom, że pewien rodzaj nowoczesnych ‘złych duchów’ można pokonać tylko modlitwą i postem” – zauważył kaznodzieja. „Praktyka postu nie jest celem samym w sobie, ale środkiem, który winien ożywiać naszą aktywność w obszarze uwielbienia Boga i troski o drugiego człowieka” – dodał.

Liturgię wraz z biskupem celebrowali diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Tomasz Gorczyński oraz dyrektor bielsko-żywieckiej Caritas ks. Robert Kasprowski, który podziękował za uczestnictwo w modlitwie przedstawicielom powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków i domów pomocy społecznej, opiekunom i terapeutom warsztatów terapii zajęciowej, a także samym niepełnosprawnym, którzy przyjechali z różnych stron diecezji, by wspólnie pokolędować.

Po liturgii z koncertem w specjalnych aranżacjach kolęd wystąpiły grupy z różnych ośrodków i organizacji opiekujących się na co dzień niepełnosprawnymi lub związani z działalnością charytatywną.

Kolędy zaprezentowali m.in. przedstawiciele Klubu Honorowych Krwiodawców z Kapelą Góralską „Ucha” ze Straconki.

