Bp Greger do służby zdrowia: szkoła Jezusa walki z pokusami jest najskuteczniejsza

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-19

„Pan Jezus przyszedł na ziemię także po to, aby pokazać człowiekowi, jak należy walczyć z pokusami szatana” – podkreślił bp Piotr Greger, który 19 stycznia w bielskiej Kurii wspólnie modlił się i spotkał z przedstawicielami duszpasterstwa służby zdrowia diecezji bielsko-żywieckiej. W spotkaniu opłatkowym udział wzięli pracownicy służby zdrowia, kapelani szpitalni i domów pomocy społecznej z terenu całej diecezji.

Bielsko-żywiecki biskup pomocniczy przewodniczył w kurialnej kaplicy, Eucharystii z udziałem przedstawicieli służby zdrowia z Podbeskidzia. W homilii biskup zauważył w odniesieniu do czytanego w liturgii fragmentu Ewangelii św. Marka, że jeśli słowo Boże mówi o szatanie, to nie dlatego, aby człowieka straszyć, ale po to, aby go uwrażliwić.

„Jeśli jednak prawda o szatanie rodzi poczucie lęku, strachu czy niepewności o swoją przyszłość, to problem nie jest w Ewangelii, tylko we wnętrzu człowieka. Kościół przypomina słowami Ewangelii o tym, co jest rzeczywistością. Mówi o tym kierowany troską o człowieka i jego zbawienie” – dodał, przypominając, że w swoim kuszeniu szatan posuwa się do metod „ogromnie niebezpiecznych, z pozoru niewinnych, do zachowań niezwykle cwanych”.

„Czy dzisiejsze wyznanie wiary w Boga nie jest przejawem totalnego zakłamania, a nawet swoistej perfidii?” – pytał biskup. Zwrócił uwagę, że szatan proponuje człowiekowi wartości, które dla człowieka są cenne i przypomniał , że w opisanej przez Ewangelie najbardziej znanej scenie sytuacji kuszenia, Pan Jezus jest po okresie czterdziestodniowego postu na pustyni, gdy nic nie jadł i nic nie pił.

„Szatan pokazuje głodnemu Jezusowi mnóstwo kamieni, które za chwilę mogą stać się chlebem. Jedno słowo i będzie po kłopocie. Będzie można zaspokoić swoje dręczące poczucie głodu. Pokaż, że potrafisz to uczynić, a w ten sposób potwierdzisz i udowodnisz, że naprawdę jesteś Synem Bożym. Czy to nie jest perfidia?” – podkreślił kaznodzieja, wskazując jednocześnie, że scena kuszenia pokazuje również metodę i taktykę walki z pokusami.

„Zwycięstwo nad pokusą jest wypadkową ludzkiego zaangażowania i współpracy z Bożą łaską. Szatan jest mocny na tyle, że z człowiekiem doskonale sobie poradzi, ale Pan Bóg jest wszechmocny!” – zapewnił i zachęcił, by być uważnym wobec realnych zagrożeń ze strony złego ducha.

„Pan Jezus przyszedł na ziemię także po to, aby pokazać człowiekowi, jak należy z tymi pokusami szatana walczyć. Jego szkoła w tym względzie jest najlepsza, jedyna skuteczna, innej sami nie wymyślimy” – powtórzył.

W spotkaniu z biskupem udział wzięli przedstawiciele środowiska służby zdrowia z całego Podbeskidzia, kapelani z kilku placówek medycznych i hospicjów z terenu diecezji, lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia oraz posługujący w szpitalach.

