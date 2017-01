Bielsko-Biała: akcja Caritas „Podaruj termos”

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-20

Do podarowania bezdomnym i ubogim termosu zachęca bielsko-żywiecka Caritas. Wolontariusze diecezjalnej Caritas i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta będą rozdawać w ofiarowanych termosach gorące napoje osobom potrzebującym.

Jak poinformował dyrektor bielsko-żywieckiej Caritas ks. Robert Kasprowski, akcja „jest okazją do konkretnego włączenia się w obchodzony obecnie Rok Świętego Brata Alberta, który poświęcił się służbie najuboższym”. Duchowny przypomniał o wyzwaniu, jakie stanowi mroźna zima i konieczność zapewnienia opieki osobom bezdomnym.

Do końca stycznia br. termosy można ofiarować w parafii albo bezpośrednio w biurze Caritas w Bielsku-Białej, przy ul. Okrzei 2 (budynek LENKO). „Najlepiej jakby były to termosy nie tłukące się, mogą być o różnych pojemnościach” – podkreśliła Caritas.

Wolontariusze Caritas i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zamierzają rozdawać w termosach gorące napoje osobom bezdomnym. Do punktów pomocy ludzie potrzebujący najczęściej przychodzą z plastikowymi butelkami, które się niszczą, kurczą od wysokiej temperatury. Dzięki akcji będą mogli mieć przy sobie ciepłą herbatę.

