Bielsko-Biała: prośba o modlitwę w intencji bp. Edwarda Dajczaka

rk, Bielsko-Biała, 2017-01-20

Biskup Roman Pindel poprosił wiernych o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia biskupa koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, który przeszedł poważną operację. Bp Pindel w specjalnym apelu przypomniał, że w ciągu minionych lat bp Dajczak przybywał do diecezjan z posługą Słowa, a w listopadzie minionego roku wygłosił rekolekcje z udziałem stu osiemdziesięciu bielsko-żywieckich kapłanów.

Jak przypomniał bp Pindel, diecezja koszalińsko-kołobrzeska modli się od pewnego czasu o łaskę zdrowia dla swego pasterza, biskupa Edwarda Dajczaka, który przebył poważną operację kręgosłupa, a obecnie czeka go następna operacja.

„Dolegliwości związane z silnym bólem fizycznym Biskup ofiaruje w intencji swojej diecezji, ale także w intencji całego Kościoła. Jestem przekonany, że Bóg przyjmuje tę, jakże potrzebą dziś Kościołowi, ofiarę cierpienia” – podkreślił bp Pindel, który jednocześnie poprosił wszystkich diecezjan – zwłaszcza księży, osoby konsekrowane, członków wspólnot modlitewnych i duszpasterskich – o włączenie się w modlitwę w intencji biskupa Edwarda.

„Przyzywajmy wstawiennictwa Patronów naszej diecezji i orędownictwa licznych Świętych i Błogosławionych z niej pochodzących” – wezwał.

Bielsko-żywiecki biskup przypomniał, że w ciągu minionych lat bp Dajczak przybywał na Podbeskidzie z posługą Słowa, a w listopadzie minionego roku wygłosił w Szczyrku rekolekcje z udziałem stu osiemdziesięciu kapłanów diecezjalnych. „W ich refleksjach wyrażanych po rekolekcjach powtarzało się stwierdzenie, że dane im było przeżyć spotkanie z prawdziwym Duszpasterzem i Świadkiem Ewangelii” – podkreślił bp Pindel, zapewniając o swojej modlitwie w intencji biskupa Edwarda.

