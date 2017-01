Milówka: prezydent Duda na Żywieckich Godach

rk, Milówka, 2017-01-22

Żywieckie Gody – największy w Polsce przegląd grup i zespołów, które kultywują ludowe obrzędy i tradycje związane z okresem świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – zobaczył 21 stycznia podczas dnia plenerowego w Milówce prezydent Andrzej Duda. Do tegorocznej, 48. edycji imprezy z udziałem 16 zespołów z różnych regionów etnograficznych Beskidu Żywieckiego zgłosiło się ponad pół tysiąca wykonawców.

Dziękując za gościnę i możliwość obejrzenia występów grup kolędniczych, prezydent podkreślił, że kultywowanie bożonarodzeniowych tradycji góralskich, takich jakie można było zobaczyć na Żywieckich Godach, przyczynia się do budowy wspólnoty oraz więzi społecznych i rodzinnych. Przyznał jednocześnie, że niezwykle lubi góralski folklor.

„Wszystko, co związane z naszymi górami, z tym trudnym życiem, z którego ten folklor się wywodzi, z trudną uprawą ziemi, trudnym klimatem jest piękne i bardzo głęboko wpisane w naszą tradycję” – zaznaczył Andrzej Duda. Wcześniej prezydent zwiedził Muzeum „Stara Chałupa” w Milówce – zabytkowy drewniany dom, będący przykładem tradycyjnego budownictwa Żywiecczyzny i jednym z najstarszych przykładów architektury ludowej.

Przedstawiany podczas folklorystycznej imprezy zwyczaj Dziadów Noworocznych niedawno Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W trakcie przeglądu grup kolędniczych i zespołów występujących na scenie można zobaczyć i posłuchać kolędników, których coraz rzadziej obecnie spotyka się ich w beskidzkich domach. Regulamin Żywieckich Godów dopuszcza udział następujących kolędników i grup obrzędowych występujących w izbie: mikołaje, kolędnicy z gwiazdą, kulą, soplem, szopką, kozą, owsem, turoniem, różanką, Trzej Królowie, kolędnicy z rajem, Dorotą, szopką ruchomą, herody, szlachcice, pielgrzymi, sopotniańscy Trzej Królowie, z konikiem, kolędnicy bez rekwizytów, poza oknem, mięsopustnicy.

Przeglądowi towarzyszą m.in. konkursy trzaskania z bata, potańcówka dziadowska, degustacja potraw regionalnych i kuligi.

Organizatorami Żywieckich Godów są Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu i Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

Finał Żywieckich Godów zaplanowano na 28 stycznia w Żywcu. Barwny korowód kolędników dotrze ulicami miasta na Rynek, gdzie odbędzie się konkurs trzaskania z bata oraz prezentacje grup obrzędowych. Odbędzie się Beskidzki Karnawał, będący okazją, by posłuchać góralskich kapel, spróbować góralskiego jadła oraz kupić pamiątkę na kiermaszu sztuki ludowej.

Podczas koncertu finałowego w Miejskim Centrum Kultury gwiazdą wieczoru będzie zespół „Tekla Klebetnica”.

