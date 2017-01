Ekumeniczne nieszpory w bielskiej katedrze

rk (KAI) / bd, Bielsko-Biała, 2017-01-24

Fot. diecezja.bielsko.pl

„Boże pojednanie motywuje do działania i przynagla. Przed nami wiele do zrobienia, wbrew wątpliwościom i rezygnacji” – podkreślił zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Adrian Korczago w kazaniu wygłoszonym 23 stycznia podczas uroczystych nieszporów w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Ekumeniczne nabożeństwo w katolickiej świątyni było centralnym wydarzeniem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w diecezji bielsko-żywieckiej.

Wraz z hierarchą luterańskim modlili się m.in. biskupi katoliccy – Piotr Greger i Tadeusz Rakoczy, oraz biskupi luterańscy – zwierzchnik diecezji katowickiej Marian Niemiec oraz były zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Paweł Anweiler.

Bp Korczago zwrócił uwagę w kazaniu, że prawda o narodzonym w Betlejem Zbawicielu ludzkości przypomina, iż Bóg pragnie także dziś rodzić się w ludzkich sercach i jednać ludzi. „Bóg jedna i dziś: outsiderów wiary, poturbowanych przez życiowe doświadczenia, wątpiących w Bożą moc, małowiernych. Jedna w krzyżu, którym nas obdarował, bo ten krzyż jest wyrazem Bożej miłości ku nam. I dlatego Chrystus ma wszelkie prawo do tego, by przynaglać. Nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy już wszystko, osiągnęliśmy już szczyt naszych możliwości w zbliżaniu się do siebie” – podkreślił kaznodzieja, wskazując, że wierzący powinni realizować i podejmować kolejne zadania i wyzwania ze względu na Boże pojednanie. „To Boże pojednanie motywuje do działania, stanowi wyzwanie dla beneficjantów tego daru” – dodał, dowodząc jak bezzasadne są pytania o to, czy należy kontynuować spotkania ekumeniczne lub czy warto się modlić o pojednanie między chrześcijanami.

„To jest wymóg. Wynika z dokonanego dzieła przez naszego Boga. Boga, który się rodzi. A jeśli Bóg się rodzi, to rodzi się pojednanie!” – podkreślił. Zauważył jednocześnie, że „poród nie zawsze jest prosty i łatwy”. „To nasze dzisiejsze spotkanie znowu jest swego rodzaju początkiem ku kolejnemu etapowi naszego zbliżania się ku sobie, naszemu byciu ze sobą. To szansa, którą możemy wykorzystać lub zaprzepaścić” – dodał i zachęcił, by wciąż poszukiwać między sobą bliskości, pokoju i ciepła.

„Jesteśmy zdolni do pojednania. Zdolni do tego, by próbować być nie tylko obok siebie, ale ze sobą i dla siebie. To dlatego, że Chrystus pojednał nas z Bogiem” – podkreślił. „Pojednanie to nie jednorazowy akt. To nie jednorazowe spotkanie w okolicach Bożego Narodzenia. To proces, którego możemy być udziałowcami. To przywilej” – wyjaśnił bp Korczago i wezwał, „by chronić tę chwilę świętości”.

Zdaniem biskupa seniora Tadeusza Rakoczego, który podzielił się swą refleksją z uczestnikami modlitwy, chrześcijanie są powołani do starań o jedność między sobą. „Powinniśmy się o nią starać, a nade wszystko winniśmy ją wymodlić. Wszyscy czujemy się dziś serdecznie przynagleni przez naszego Mistrza do wzmożenia wysiłków ekumenicznych, aby przyszłość zastała nas, jeśli nie zjednoczonych całkowicie, to przynajmniej znacznie mniej podzielonych niż byliśmy w przeszłości. Musimy o to prosić Boga” – zaznaczył duchowny.

Przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup Marian Niemiec zaznaczył, że 500. rocznica reformacji po raz pierwszy w historii przeżywana jest duchu ekumenicznym i, jak zauważył duchowny, katolicy dystansując się od tego, co jest polemiczne, mogą zobaczyć w ks. Marcinie Lutrze świadka Ewangelii.

Jak zauważył bp Niemiec, miłość Chrystusa powinna nas przede wszystkim przynaglać do pokuty, polegającej na przemianie serca. „Miłość Chrystusa przynagla nas do dawania świadectwa wobec tych, którzy się od Chrystusa odwrócili, którzy Go nie znają” – zauważył. „Im większa świadomość grzechu, tym większe poznanie miłości Bożej. O tym mówił Apostoł Paweł, o tym mówił Marcin Luter, o tym mówi papież Franciszek!” – skonstatował i przestrzegł, by nie budować i dzielić. „Potrzebujemy pokuty, świadomości naszej słabości, konieczności poddania się pod Bożą miłość!” – dodał.

W ekumenicznej modlitwie, zakończonej wspólnym błogosławieństwem, udział wzięli księża z diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego, na czele z diecezjalnym referentem do spraw ekumenizmu ks. prof. Józefem Budniakiem, oraz duchowni Kościoła ewangelicko-augsburskiego z całego Śląska Cieszyńskiego. Modlili się m.in. księża, oraz diakoni – kobiety i mężczyźni – z Kościoła luterańskiego, którzy biorą udział w kursie pastoralnym.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega w tym roku pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20).

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich Kościołów, by wspólnie modlić się o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów.

