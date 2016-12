Bydgoszcz: żywa szopka z „kanapą” papieża Franciszka

Magdalena Gill/Fundacja Wiatrak, Bydgoszcz, 2016-12-22

Żywy żłóbek tradycyjnie pojawi się w Wigilię i święta Bożego Narodzenia w Sanktuarium Królowej Męczenników w bydgoskim Fordonie. Obok niego stanie kanapa z „zakazem siadania” i wyczynowe buty, o których mówił papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Żywą szopkę przygotowują młodzi z Duszpasterstwa „Martyria” z Fundacją „Wiatrak”, z pomocą ludzi z parafii Matki Bożej Królowej Męczenników i wielu innych spoza niej. Łącznie w inicjatywę zaangażowanych jest około 100 osób.

W tym roku nowością będzie współczesna dekoracja towarzysząca szopce. W kościele stanie też kanapa, a obok niej wielki znak „zakaz siadania” oraz wyczynowe buty. To nawiązanie do słów papieża Franciszka, który podczas ŚDM w Krakowie przestrzegał młodych przed myleniem szczęścia z wygodą i namawiał ich, by zamienili kanapę na wyczynowe buty.

Świętą Rodzinę po raz pierwszy zagrają Justyna i Andrzej Szczepańczyk ze wspólnoty absolwentów „Martyrii”, małym Jezusem będzie ich 1,5-miesięczny synek Antoś. W aniołów i pasterzy wcielą się GPS-y, czyli wolontariusze „Wiatraka” (nazwa GPS pochodzi od imienia polskiego papieża w jęz. włoskim - Giovanni Paolo Secondo), a także uczestnicy ŚDM i ludzie z parafii. Porządku pilnować będą panowie z Towarzystwa Św. Wojciecha.

- Wszystko będzie wkomponowane w liturgię: Maryja przeczyta pierwsze czytanie, Józef - drugie, anioł zaśpiewa Psalm, pasterze czytać będą komentarze i Modlitwę Powszechną - zapowiada ks. Krzysztof Buchholz, szef Fundacji „Wiatrak”.

Tradycyjnie w stajence nie zabraknie zwierząt - będą dwa osły z gospodarstwa agroturystycznego Krystyny Drzewieckiej „Pola” w Mochlu, kozy i owce z Ogrodu Fauny Polskiej w Myślęcinku, dwa kuce z gospodarstwa Jacka Saja w Fordonie oraz kuce i koń z gospodarstwa Leonarda Gwita w Strzelcach Dolnych.

W kościele przy ul. Bołtucia mężczyźni z różnych wspólnot budują szopkę z pomocą więźniów z zakładu karnego w Fordonie. Trwa też budowa obory na zewnątrz świątyni. We wszystkim bardzo pomaga firma Gotowski oraz firma Aman, która dostarczyła niezbędne materiały.

- W żywej szopce tradycyjnie chodzi nam o to, by prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem pokazać na żywo, a nie w postaci sztucznych figurek - mówi ks. Buchholz. - Stanie w naszym kościele już po raz 24.

Żywy żłóbek pojawi się w Sanktuarium Królowej Męczenników przy ul. Bołtucia w Wigilię na Pasterkach o godz. 22.00 i 24.00, a potem w pierwsze i drugie święto Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) oraz 6 i 8 stycznia na mszach św. o godz. 13.00.

