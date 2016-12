Bydgoszcz: Orszak Trzech Króli dekoruje pomniki

Organizatorzy IV Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli chcieli w niecodzienny sposób zachęcić mieszkańców miasta do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 6 stycznia. Postanowili przyozdobić w złote korony i okolicznościowe szarfy pomniki, rzeźby oraz miejsca szczególne dla grodu nad Brdą.

Dekoracje znalazły się 29 grudnia na rzeźbie „Przechodzącego przez rzekę” oraz pomniku króla Kazimierza Wielkiego. - Korony zostały uszyte ze złotej, świecącej tkaniny. Miały możliwość regulacji, dzięki czemu można je było łatwo dopasować do obwodu głowy postaci - powiedziała Sława Dzwoniarska, odpowiedzialna za projektowanie strojów orszakowych. Na szarfach umieszczono napis „Orszak Trzech Króli 6 stycznia”.

Do koronowania rzeźby „Przechodzącego przez rzekę”, który wisi kilka metrów nad taflą Brdy, oraz pomnika Kazimierza Wielkiego został użyty specjalny podnośnik samochodowy. - Chcieliśmy zwrócić uwagę mieszkańców Bydgoszczy na orszak, ale też na same pomniki. Często traktuje się je jak stały element krajobrazu i przechodzi obok nich nieuważnie. Bez wątpienia ich wizualna zmiana wzbudzi większe zainteresowanie wśród przechodniów - dodała Anna Perlik-Piątkowska, rzecznik prasowy Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli.

Dekoracje, które pojawią się również 1 stycznia, obejmą także pomniki prezydenta Leona Barciszewskiego, Andrzeja Szwalbego (prawnika, polskiego działacza społecznego i kulturalnego, organizatora życia muzycznego w Bydgoszczy, od 1993 r. Honorowego Obywatela Bydgoszczy), rzeźbę „Wędrowca” na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Gdańskiej, a także Mariana Rejewskiego na ulicy Gdańskiej i prof. Zygmunta Mackiewicza w parku Kazimierza Wielkiego, siedzących na swoich ławeczkach. Inicjatywa była konsultowana z bydgoskim plastykiem miejskim.

W tym roku orszaki przejdą ulicami ponad 540 miejscowości w Polsce i kilkunastu na świecie. W Bydgoszczy orszak jest organizowany po raz czwarty. W ciągu trzech lat stał się jednym z największych w kraju - w ubiegłym roku za królami podążało ok. 10 tys. kolędników.

IV Bydgoski Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Bydgoszczy 6 stycznia 2017 r. Rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10.30 w kościele Świętej Trójcy (ul. Świętej Trójcy 26). Orszak wyruszy sprzed kościoła o godz. 12 i przejdzie ulicami: ks. A. Kordeckiego, Focha, Mostową do Starego Rynku.

