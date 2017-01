Bp Tyrawa: uroczystość Objawienia Pańskiego mówi o pewnej uniwersalności chrześcijaństwa

jm, Bydgoszcz, 2017-01-05

„Święto Objawienia Pańskiego mówi o pewnej uniwersalności chrześcijaństwa” - powiedział w rozmowie z KAI biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Hierarcha zaprasza do udziału w organizowanym po raz 4. w Bydgoszczy Orszaku Trzech Króli.

Według pasterza diecezji uroczystość ta pokazuje, że chrześcijaństwo wykracza poza naród izraelski, poza naród wybrany. - Przychodzi Mesjasz i to, co się zaczęło w Izraelu, nabiera uniwersalnego wymiaru - odnosi się do wszystkich narodów, które są zaproszone do tego, by uczestniczyć w jednym Synostwie Bożym, jako dzieci jednego Ojca - zauważył.

Biskup ordynariusz Jan Tyrawa odniósł się również do IV Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli, który przejdzie ulicami grodu nad Brdą. - Uroczyste orszaki, organizowane w całej Polsce, których liczba wciąż rośnie, to nowy znak rodzący się na naszych oczach. Należy go dostrzec, właściwie odczytać i wyciągnąć duszpasterskie wnioski. Dla mnie jest to potwierdzenie pewnej prawdy - że ludzie, jako wspólnota, pragną razem przeżywać ważne dla siebie momenty, które przypominają im o istotnych wartościach i niosą jakieś istotne przesłanie - dodał.

IV Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się Mszą św. 6 stycznia o godz. 10.30 w kościele Świętej Trójcy. Następnie wyruszy sprzed kościoła o godz. 12 i przejdzie ulicami: ks. A. Kordeckiego, Focha, Mostową do Starego Rynku. Uczestnicząc w orszaku, będzie można na Starym Rynku pokłonić się Małemu Jezusowi i osobiście złożyć Mu swój dar. Organizatorzy orszaku zachęcają rodziny do pokolorowania, podklejenia, napisania życzeń i przyniesienia ze sobą poniższego rysunku, jako swojego daru. Rysunek można wyciąć lub pobrać ze strony www.orszak.bydgoszcz.pl

