Bydgoszcz: 4. edycja Orszaku Trzech Króli

jm, Bydgoszcz, 2017-01-06

Ulicami Bydgoszczy po raz 4. przeszedł Orszak Trzech Króli. Wydarzenie, w którym wzięło udział 15 tys. osób, odbyło się w atmosferze radości i dzielenia się wiarą.

Orszak po raz pierwszy został zorganizowany w Bydgoszczy w 2014 roku. Wówczas wzięło w nim udział około 5 tys. uczestników. Rok później liczba kolędników się podwoiła. Dziś jest jednym z największych w Polsce.

- Scenariusz orszaku nawiązuje do tradycji ulicznych jasełek i jest oparty na przekazie biblijnym. Jego uczestnicy opowiadają wciąż tę samą historię, która wydarzyła się ponad 2 tys. lat temu w Ziemi Świętej - przypomniała Anna Perlik-Piątkowska, rzecznik prasowa bydgoskiego orszaku.

Pochód prowadzili Trzej Królowie symbolizujący Europę, Azję i Afrykę. Ich świtę stanowiły orszaki w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym, nawiązujące do wiary, nadziei i miłości Za nimi podążali mieszkańcy miasta. Odtwórcami głównych ról byli członkowie bydgoskich wspólnot Ruchu Światło-Życie, uczniowie szkół oraz grupa teatralna z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2. Wielbłąd, na którym pojechał król Baltazar, trafił do Bydgoszczy z Mini Zoo w Horodyszczu (województwo lubelskie).

Ważnym elementem orszaku są stroje, dlatego organizatorzy przygotowali warsztaty, których celem była pomoc w stworzeniu przebrania. Stroje dla Świętej Rodziny były inspirowane motywami ludowymi. Dominującymi kolorami były niebieski, czerwony i biały, charakterystyczne da Kujaw. Całość została ozdobiona regionalnymi haftami. - Jest naszą radością - małżonki i moją - że jako para diecezjalna Domowego Kościoła mamy możliwość uczestniczenia wraz ze swoimi dziećmi i z rodziną w tak uroczystym święcie Objawienia Pańskiego. Tak jak królowie zmierzali wiele tysięcy kilometrów do Betlejem, aby spotkać Jezusa, tak my symbolicznie w orszaku chcemy okazać nasz upór w dążeniu do Niego w naszej codzienności - powiedział Remigiusz Galicki, który jako Melchior poprowadził orszak zielony, symbolizujący nadzieję.



IV Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpoczął się Mszą św. w kościele Świętej Trójcy pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy. Przemarsz zakończył się na Starym Rynku, gdzie królowie złożyli pokłon i dary Nowonarodzonemu Jezusowi. - Dzisiaj jest mało wspólnych przedsięwzięć, które integrowałyby ludzi, miały radosny charakter, a z drugiej strony - religijny wymiar oddania czci Panu Bogu. Orszak jest ruchem oddolnym. Angażuje całe rodziny, wiele pokoleń. Wierzę, że to ziarno, które jest niejako zasiewane, przyniesie konkretny owoc - powiedział moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Maciej Tyckun

W związku z obchodzonym w polskim Kościele Rokiem św. Brata Alberta, w postać „biedaczyny z Krakowa” wcielił się proboszcz parafii św. Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy ks. Mirosław Pstrągowski. - To wzór dla naszych czasów. Świadectwo jego życia wskazuje najpierw na prawdę o nierozerwalnej więzi między miłosierdziem a chrześcijaństwem. Sam Orszak Trzech Króli jest wielkim świętowaniem Objawienia Pańskiego. Świętowaniem tego, że Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi. Biorę w nim udział z potrzeby serca - dodał kapłan.

Organizatorami orszaku byli: Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół - gałąź rodzinna ruchu, Fundacja „Światło-Życie” ośrodek w Bydgoszczy oraz wolontariusze. Wsparcia merytorycznego udzieliła także Fundacja Orszak Trzech Króli z Warszawy.

