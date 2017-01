Bydgoszcz: diecezjalny etap XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej

jm (KAI), Bydgoszcz, 2017-01-12

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej - tak jak w całej Polsce - przeprowadzono etap diecezjalny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej. Uczestnicy pochylali się tym razem nad hasłem: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”. Najlepsi spotkają się na etapie ogólnopolskim, który zostanie przeprowadzony od 23 do 25 marca w Lublinie. Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adresatami tego konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie matury uczęszczającym na lekcje religii. "Zainteresowanie olimpiadą nie słabnie, w naszej diecezji utrzymuje się na tym samym poziomie. W tym roku skupiamy się na tematyce orędzia fatimskiego w związku z setną rocznicą tamtejszych objawień Matki Bożej" - powiedział ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik, dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się ponad pięćdziesiąt osób. "W wielu przypadkach nazwiska powtarzają się co roku. Wynika to z fascynacji samą teologią, wiedzą religijną. Po drugie, coraz więcej uniwersytetów i uczelni otwiera się na Olimpiadę Teologii Katolickiej. Senaty podejmują decyzje o tym, że laureaci i finaliści otrzymują indeksy na różne wydziały" - dodał ks. profesor. W ten sposób młodzi otwierają sobie drzwi na wybrane kierunki studiów, m.in. Uniwersytetów - Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Warszawskiego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Etap diecezjalny polegał na rozwiązaniu testu pisemnego jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi na pytania otwarte. „O co najbardziej troszczyła się Maryja, zwracając się do Franciszka, Hiacynty i Łucji?”, „Na czym, według Jana Pawła II, polega rozwój macierzyństwa Maryi?” - to dwa z 25 pytań, które pojawiły się na teście. "W czasach, w których najważniejsze wartości są wystawiane na próbę i coraz częściej podważane, musimy dobrze wiedzieć, dlaczego wyznajemy taką, a nie inną wiarę, po to, aby dalej o niej świadczyć, będąc świadomymi katolikami i chrześcijanami" - podkreślił Michał Dondajewski z VI LO w Bydgoszczy.

Sami katecheci chwalą swoich uczniów, którzy angażują się na wielu płaszczyznach związanych z religią czy codziennym życiem Kościoła. "W jaki sposób młodego człowieka zafascynować teologią? To jest proces, który nie zaczyna się tylko na katechezie. On trwa, a swój początek ma w rodzinie. Później trzeba to tylko pielęgnować, pogłębiając wiedzę, uczestnicząc w życiu sakramentalnym Kościoła" - uważa Marzena Prochowska, katechetka w VI LO w Bydgoszczy.

Uczniowie musieli przyswoić wiedzę, która obejmowała: Pismo Święte, Magisterium Kościoła oraz liczne opracowania. Do rywalizacji ogólnopolskiej zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc w danej diecezji i zdobyli przynajmniej 40 procent liczby punktów możliwych do osiągnięcia.

