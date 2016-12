Jasna Góra: dzieci z przeorem ubrały jubileuszową choinkę

it, Częstochowa, 2016-12-22

Na dziedzińcu Jasnej Góry stanęła jubileuszowa bożonarodzeniowa choinka. Wyjątkowe drzewko ozdobił przeor częstochowskiego klasztoru z najmłodszymi uczestnikami IX Konkursu na Wieczernikową Choinkę. W kaplicy – namiocie stanęło też 40 innych drzewek udekorowanych przez dzieci ze szkół i przedszkoli archidiecezji częstochowskiej.

Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra przypomniał, że koronacja Obrazu Matki Bożej sprzed 300-u lat odbyła się na specjalne pozwolenie papieża. -Dobrze wiecie, że w tym roku papież Franciszek był na Jasnej Górze. Tutaj też się modlił i tak jak wy, tak jak my, wpatrywał się w oblicze Matki Bożej. Pamiętajcie o tym, że zostawiając swoje piękne ozdoby na choinkach, w jakimś sensie zostawiacie swoje serca blisko Maryi - powiedział jasnogórski przeor.

Jubileuszowa, ponad czterometrowa choinka stanęła na dziedzińcu Jasnej Góry przed wejściem do bazyliki, obok tegorocznej szopki. Widnieje na niej napis: „dzieci dla Matki Bożej – żywa korona Maryi”.

Na wyjątkowym drzewku znalazły się ozdoby przyniesione przez małych pielgrzymów wyrażające ich duchowe dary dla Królowej Polski. Wśród dziecięcych postanowień jest modlitwa za Polskę, o pokój na świecie, a zwłaszcza w Syrii, za misje, za biednych. Dzieci zobowiązały się również do pomagania potrzebującym, pilniejszej nauki czy ograniczenia gry na komputerze. Te postanowienia zostały wypisane na ozdobach o różnych kształtach: są anioły, serca, lalki, świece, łańcuchy, gwiazdy, sześciany, korony i ręcznie wykonane bombki.

Dzieci włączyły się do inicjatywy paulinów w Roku Jubileuszowym „Żywa Korona Maryi”, która polega na składaniu Matce Bożej duchowych darów. To dlatego choinkę wraz z o. przeorem ubierali również o. Mariusz Tabulski, odpowiedzialny w Zakonie Paulinów za jubileuszowe inicjatywy i o. Tomasz Tlałka prowadzący „Żywą Koronę”. Mali pielgrzymi otrzymali specjalne dyplomy z wizerunkiem Jasnogórskiej Pani i modlitwą zawierzenia.

Czterdzieści innych drzewek stanęło jak zwykle w kaplicy – namiocie w Wieczerniku. Drzewka podarowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. - U stóp Matki Bożej stanął piękny las, uczyniony z polskich drzewek. Te drzewka zostały wycięte w normalnym procesie gospodarczym. Były przygotowywane, po to, aby teraz przed świętami mogły tutaj stanąć i abyście mogły je teraz przystroić. Wszyscy jesteście zwycięzcami – powiedział Adam Chudzik z Nadleśnictwa Kłobuck.

Zadaniem uczestników Konkursu na Wieczernikową Choinkę było wykonanie własnoręcznie ozdób i udekorowanie nimi wylosowanego drzewka. Jak zawsze pomysłowość nauczycieli i najmłodszych zaskoczyła. Jest choinka „wełniana” udekorowana bombkami i łańcuchami m.in. ze sprutych swetrów, „butelkowa” ozdobiona plastikowymi mikołajami z butelek, „sercowa” z 300 sercami ze zdjęciami dzieci na 300-lecie koronacji Obrazu, „jubileuszowa” z umieszczonym na czubku obrazem Matki Bożej i ozdobami ukazującymi przedstawicieli różnych zawodów i stanów oddających Jej hołd. Jest paulin, policjant, strażak, lekarz, król i królowa, są i polscy święci: Faustyna czy Maksymilian Kolbe. Stoi też choinka „misyjna” z koronami ozdobionymi twarzami dzieci różnych krajów i ras, choinka „płytowa”, której elementami ozdób są płyty CD, drzewko „złote” przypominające kolor korony Królowej Polski, jest choinka „ekologiczna” z materiałów recyklingowych i „sześcienna” z marzeniami dzieci napisanymi na papierowych kostkach w języku polskim i angielskim.

Najpiękniej ozdobioną przez dzieci choinkę wybiorą teraz jasnogórscy pielgrzymi. Głosowanie potrwa od 25 do 30 grudnia. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 10 stycznia.

- Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, także i w tym roku dopisała frekwencja. Cieszymy się, że najmłodsi poprzez ubieranie bożonarodzeniowego drzewka okazują swoją miłość Nowonarodzonemu Jezuskowi – powiedziała Mirosława Szymusik z oddziału w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które wraz z Jasną Górą organizuje konkurs.

Dla przeora Mariana Waligóry ten konkurs jest dowodem na to, że dla dzieci i młodzieży czas świąt Bożego Narodzenia nie jest tylko czasem wolnym od szkoły, ale okresem w którym można zatrzymać się nad największym cudem w historii ludzkości. – Dzieci z pasją wykonywały ozdoby, teraz z radością ubierają choinki. To wszystko jest przypomnieniem dla nas, dorosłych, że mamy z radością oczekiwać na przyjście Chrystusa. Że to radość z Jego narodzenia ma być dla nas najważniejsza, a nie zakupy czy porządki – zauważył przeor jasnogórskiego sanktuarium.

Dzieci podkreślają, że to dla nich wielka radość i wyróżnienie dekorować choinkę na Jasnej Górze. – Jasna Góra to bardzo ważne miejsce, tu jest duchowa Stolica Polski, przybywają tu tysiące pielgrzymów, to dla nas zaszczyt – powiedział Borys ze Szkoły Podstawowej w Poraju.

- Czujemy się tu naprawdę wyjątkowo, jest kolorowo, tradycyjnie, panuje tutaj szczególna atmosfera – powiedziała Edyta Pawlak, dyrektor szkoły w Rększowicach.

W ubiegłym roku pielgrzymi oddali na choinki ponad 50 tys. głosów.

