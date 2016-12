Abp Depo: w czasach zamętu musimy na nowo uwierzyć Chrystusowi

ks.mf, Częstochowa, 2016-12-23

„W Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka, zarówno czas Adwentu, czyli czas oczekiwania, jak i radosny czas Bożego Narodzenia skłaniają nas ku Prawdzie, którą odkrywamy nie jako zdobywanie mądrości, ludzkiej mądrości, ale osobowej Mądrości, którą jest Jezus Chrystus” - powiedział w życzeniach z okazji nadchodzących uroczystości Narodzenia Pańskiego abp Wacław Depo metropolita częstochowski. Życzenia zostały przekazane w piątek za pośrednictwem TV Niedzieli.

„W Nim, w Jezusie spełnia się obietnica Boga o zjednoczeniu się z człowiekiem. Nie tylko radujmy się tą prawdą, ale uczyńmy wszystko, ażeby Jezus był Tym, który kształtuje nasze sumienia, Tym, który kształtuje nasze życie” – podkreślił abp Depo. Dodał, że w czasach zamętu, a więc lekceważenia granicy pomiędzy prawdą a kłamstwem, pomiędzy dobrem a złem musimy na nowo uwierzyć Chrystusowi”.

„Dzieląc się opłatkiem jako symbolem obecności Jezusa z nami, życzę każdemu z Was tego nowego pragnienia zawierzenia Bogu we wszystkim” – powiedział abp Depo. Niech Jezus Nowonarodzony będzie naszą siłą, mocą i mądrością, a Maryja Jasnogórska Matka prowadzi nas w głąb tej Tajemnicy i wyprasza potrzebną nadzieję, mocną nadzieję na każdy dzień” - życzył metropolita częstochowski.

