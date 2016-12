Częstochowa: odbyła się wigilia dla ubogich i bezdomnych

ks. mf, bp, Częstochowa, 2016-12-24

Dla ponad 300 osób ubogich i bezdomnych Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zorganizowała wieczorem 23 grudnia wieczerzę wigilijną w sali parafialnej przy archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

Patronat honorowy nad Wigilią objął abp Wacław Depo, metropolita częstochowski - Pierwsza nasza radość płynie z tego, że jesteśmy razem. Chcemy się dostrzec, a nie przechodzić obojętnie. Wszystko po to, aby się nie pomylić i pamiętać, że my także możemy znaleźć się kiedyś w takiej sytuacji – mówił podczas Wigilii abp Depo.

„Za papieżem Franciszkiem musimy wpatrywać się w obraz Matki Bożej Częstochowskiej i uznali Ją jeszcze raz jako swoją Matkę” – kontynuował abp Depo i dodał, że „trzeba odkryć Maryję w pomocy drugiemu człowiekowi, ponieważ Maryja mówi Synowi, co brak każdemu z nas”.

Współorganizatorami Wigilii byli: Urząd Miasta Częstochowy i parafia św. Rodziny w Częstochowie. Natomiast partnerami w przygotowaniu Wigilii byli: Fundacja św. Barnaby, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Towarzystwo Pomocy im. Św. brata Alberta – koło częstochowskie, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”.

Szczególnym gościem świątecznego spotkania była schola dziecięca „Skarby Maryi” z parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Częstochowie pod dyrekcją ks. Łukasza Dybowskiego, śpiewająca kolędy.

W spotkaniu wzięli również udział m.in.: władze miasta, parlamentarzyści, przedstawiciele policji, straży miejskiej. bracia kapucyni, siostry zakonne, wolontariusze i harcerze oraz ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i ks. Paweł Dzierzkowski.

Każdy uczestnik spotkania został obdarowany paczką żywnościową na święta.

Również 21 grudnia Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zorganizowała wigilie osób potrzebujących wsparcia oraz starszych i samotnych w Domu Miłosierdzia przy ul. Rapackiego w Częstochowie. Następnie 22 grudnia w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet Oaza w Częstochowie z udziałem arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka. Wyrażając radość w pobytu w tym miejscu, abp Nowak powiedział: „Ważne jest, by było takie miejsce, gdzie jesteśmy u siebie. Czujcie się tu kochane, choć cierpienia i braki będę, ale Jezus się narodził. Bądźcie zdrowe, uśmiechnięte, cieszcie się dziećmi, wychowujcie je”.

Ostatnim spotkaniem będzie wigilia w Przytulisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta przy ul. Krakowskiej w Częstochowie 24 grudnia.

– Pragniemy, aby był to czas szczerej pamięci, czas nadziei dla tych ludzi, by podczas świąt zapomnieli na chwilę o swoim smutnym życiu i doświadczali wspólnoty, radości wspólnego stołu przykrytego białym obrusem, śpiewu kolęd czy rozmowy, nadziei płynącej z tego, że ktoś dzieli się z nimi dobrem, by przypomnieli sobie własny rodzinny dom – podkreśla ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas.

