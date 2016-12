Częstochowa: wigilia dla bezdomnych

jk, Częstochowa, 2016-12-24

Dla osób bezdomnych czas Świąt Bożego Narodzenia jest szczególnie trudny. Wiele instytucji organizuje dla nich tradycyjną wieczerzę wigilijną na wiele dni przed 24 grudnia. Mało kto proponuje ciepły posiłek także w kolejnych dniach, czyli 25 i 26 grudnia.

Pallotyni z częstochowskiej Doliny Miłosierdzia wraz z Fundacją ufam Tobie już po raz kolejny zadbali o to, by w tym szczególnym czasie, 24 grudnia, nikt nie czuł się samotny. W tym roku do wigilijnego stołu zasiadło 70 osób. Nie zabrakło tradycyjnych potraw - barszczu z uszkami, smażonego karpia, czy kapusty z grochem. Było także łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.

„Jedną z pięknych tradycji wigilijnych jest dodatkowe nakrycie dla osoby potrzebującej. W praktyce doskonale wiemy, jak rzadko jest ono faktycznie wykorzystywane. Dlatego zachęcaliśmy naszych parafian, by zastąpić je darem dla innych. Tak, by nie była to tylko pusta tradycja, ale konkretna pomoc.

Parafianie nie zawiedli. Przynieśli pierogi, sałatki, ciasta i wiele jeszcze innych smakołyków” – mówi ks. Andrzej Partika, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Dzięki tej ofiarności bezdomni świąteczne menu mają bardzo urozmaicone. Tym bardziej jest to dla nich cenne, gdyż pallotyńska stołówka jest jedyną działającą w te dni w Częstochowie. Wcześniej wierni z niespełna tysięcznej parafii napełnili prawie 300 tzw. toreb miłosierdzia. Artykuły spożywcze trafiły do ubogich rodzin, a środki czystości do bezdomnych. Ks. Partika często powtarza, że bez zaangażowania sporej ilości osób wielu dzieł nie udałoby się zrealizować.

Proboszcz z Doliny Miłosierdzia wielokrotnie podkreśla, że nie byłoby dobrze, by w miejscu, w którym mówi się wiele o miłosierdziu, nie było konkretnej pomocy względem człowieka potrzebującego. To dzięki temu w parafii już od wielu lat działa Bank Żywności, kuchnia i łaźnia dla bezdomnych, finansowane są obiady szkolne dla dzieci z ubogich rodzin, organizuje się pomoc materialną i pieniężną dla osób w szczególnie trudnej sytuacji czy współfinansuje się realizację recept.

Dolina Miłosierdzia usytuowana jest u zachodnich podnóży Jasnej Góry. Miejsce słynące z wielu cudów posiada w głównym ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę malarza Adolfa Hyłę z Krakowa (tego samego, który malował obraz znajdujący się w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach). Jest to pierwsza w skali świata parafia, której nadano takie wezwanie. Określenie "Dolina Miłosierdzia" nadał temu miejscu pierwszy biskup częstochowski bp Teodor Kubina.

Fundacja ufam Tobie została powołana do istnienia w dniu rozpoczęcia Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, czyli 8 grudnia 2015 r. Zamysłem założycieli było stworzenie instytucji, która jeszcze bardziej, niż tylko sama parafia, będzie wcielała w życie realizację uczynków miłosierdzia. Jest głównym zadaniem jest przede wszystkim podejmowanie działań zapobiegających wszelkim wykluczeniom społecznym. Ma ona na celu realizację zadań m.in. z dziedziny opieki i pomocy społecznej.

