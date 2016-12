Częstochowa: Jakub Błaszczykowski otrzymał Order Kawalera Uśmiechu

ks. mf, bw / wer, Częstochowa, 2016-12-28

Fot. Follow__it / flickr

Jakub Błaszczykowski, piłkarz reprezentacji Polski, na co dzień grający w niemieckim klubie VfL Wolfsburg, otrzymał Order Kawalera Uśmiechu.

Nagrodę, którą przyznają dzieci, Błaszczykowski przyjął w Częstochowie z rąk Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Reprezentant Polski dziękując dzieciom podkreślił, że „to najszczęśliwszy dzień w jego życiu”. - Najtrudniejszym zadaniem jest wychować człowieka. Wiem, bo sam mam dwie córki, dlatego dziękuje babci i tym wszystkim, którzy wychowali mnie na człowieka – powiedział Błaszczykowski.

Uroczystość miała miejsce podczas sportowej imprezy Świąteczne Granie z Kubą, które przygotowała Fundacja Ludzki Gest. Patronat nad charytatywną imprezą objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Przed ponad 7-tysięczną widownią w Sportowej Hali Częstochowa rozegrano towarzyskie mecze. Wystąpili w nich m.in. piłkarze Łukasz Piszczek, Michał Pazdan i Jerzy Brzęczek, aktor Borys Szyc i żużlowiec Hubert Łęgowik.

Fundacja Ludzki Gest z siedzibą w Opolu została powołana z inicjatywy Kuby Błaszczykowskiego, od nowego roku będzie wspierać nie tylko potrzebujące, chore dzieci, ale także te wyjątkowo uzdolnione. Szczegóły można znaleźć na stronie www.kubaiprzyjaciele.pl

Jakub Błaszczykowski, urodził się 14 grudnia 1985 w Truskolasach, polski piłkarz występuje na pozycji pomocnika w niemieckim klubie VfL Wolfsburg oraz w reprezentacji Polski. W latach 2010–2014 kapitan reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Europy 2012 i 2016. Grał m.in. w klubach KS Częstochowa, Wisła Kraków, Borussia Dortmund, Fiorentina. Karierę piłkarską rozpoczął w 1993 r. od gry w klubie Raków Częstochowa.

