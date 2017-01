Uchwała Senatu i Sejmu - rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

It, Jasna Góra, 2017-01-01

Zarówno posłowie, jak i senatorowie RP są przekonani o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny. Sejm i Senat w oddzielnych uchwałach podjął decyzję o ustanowieniu roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Senat uchwałę o roku jubileuszowym przyjął 4 listopada 2016 r. W swym dokumencie senatorowie zauważają, że obrzęd z 8 września 1717 r. przypominał koronację królów Polski i stanowił niejako dopełnienie aktu króla Jana Kazimierza, który po cudownej obronie Jasnej Góry w roku 1655 w czasie „potopu szwedzkiego”, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego. Decyzją Stolicy Apostolskiej, po raz pierwszy poza Rzymem, pozwolono na koronację papieskimi diademami i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej.

Jak podają źródła historyczne, uroczystość zjednoczyła w przygotowaniu i akcie koronacyjnym: króla Augusta II, Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej, duchowieństwo i szlachtę; była ogólnonarodową manifestacją wiary.

Koronacja stała się okazją do wielkiego dziękczynienia Matce Bożej Jasnogórskiej za Jej opiekę nad polskim narodem, wpisała się w ciąg bezprecedensowych wydarzeń, związanych z czcią oddawaną Matce Bożej w Rzeczypospolitej. Ten akt państwowy uznający Maryję Królową Polski był punktem odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się idei wolności i niepodległości w XIX i XX wieku.

Z kolei Sejm uchwałę podjął 15 grudnia 2016 r. „Uroczystość koronacyjna zjednoczyła wszystkie stany i była ogólnonarodową manifestacją wiary. Akt uznający Maryję Królową Polski stał się punktem odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się wolności oraz nadziei na duchowe odrodzenie. Wizerunek Bogurodzicy na Jasnej Górze – otaczany czcią od ponad 600 lat – jest jednym z najważniejszych religijnych i materialnych skarbów narodowych. Jasna Góra jako duchowa stolica Polski stanowi główny ośrodek tego kultu i pielgrzymowania na ziemi polskiej. Sejm RP, przekonany o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny – nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym – ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej” – głosi tekst uchwały sejmowej.

- Podjęte uchwały o ustanowieniu Roku Królowej Korony Polskiej w 300.rocznicę koronacji jasnogórskiego wizerunku są wydarzeniem bezprecedensowym w historii Jasnej Góry, wielką radością i ogromnym wyzwaniem – powiedział o. Marian Waligóra, przeor klasztoru.

- Chcemy zmierzyć się z historią i odczytać jej znaczenie w czasach, w których żyjemy - podkreśla jasnogórski przeor. Dodaje, że z wdzięcznością przyjmuje uchwały Senatu i Sejmu RP, które dostrzegają „dorobek tego miejsca w historii całej naszej ziemi, wielkie znaczenie Jasnej Góry jako miejsca naszej historii i ośrodka kultu religijnego dla całego Kościoła i wszystkich katolików”.



Uchwały Parlamentu RP są bardzo ważnym elementem obchodów Roku Jubileuszowego, bo, jak zauważa przeor Jasnej Góry, decyzje Izb: Wyższej i Niższej są włączeniem całej Polski w to świętowanie i „dodaniem mu blasku”. - Te uchwały dodają obchodom jubileuszowym blasku, bo przypominają nam, że znaczenie Jasnej Góry wykracza poza element religijny czy duchowy, który dla nas jest oczywiście najważniejszy, ale pozwala zauważyć, że znaczenie tego miejsca dotyka historii całej Polski a Jasna Góra jest wpleciona w dzieje naszej Ojczyzny – powiedział o. Waligóra.

Przeor częstochowskiego klasztoru za senatorami i posłami jest przekonany, że przywołanie historycznego wydarzenia z roku 1717 i z tej okazji ustanowienie Roku 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze będzie znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, będzie lekcją polskiego dziedzictwa i argumentem edukacyjnym dla młodego pokolenia.

