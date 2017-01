Orszaki Trzech Króli w archidiecezji częstochowskiej

ks.mf, Częstochowa, 2017-01-02

„Orszaki Trzech Króli” organizowane w archidiecezji częstochowskiej w tym roku przejdą 6 stycznia ulicami m. in. Częstochowy, Zawiercia, Radomska, Działoszyna, Kłobucka, Wielunia, Mstowa, Gorzkowa-Trzebniowa.

W Częstochowie Orszak Trzech Króli rozpocznie się Mszą św. w archikatedrze Świętej o godz. 12.00, której przewodniczył będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Bezpośrednio po Mszy św. Orszak wyruszy przez Aleje Najświętszej Maryi Panny w stronę Jasnej Góry, gdzie będzie miał miejsce hołd Mędrców w Jasnogórskiej Szopce. W drodze na Jasną Górę uczestnicy Pokłonu będą śpiewać kolędy oraz uczestniczyć w programie artystycznym. „Pokłon Trzech Króli” w Częstochowie odbędzie się pod hasłem „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją” (Mt 2, 11).

Natomiast Orszak Trzech Króli, który 6 stycznia przejdzie ulicami Działoszyna rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.30 pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Działoszynie.

W Radomsku Orszak rozpocznie Msza św. w Kolegiacie św. Lamberta o godz. 11.30. Zakończy się przy kościele NMP Królowej Polski pokłonem Trzech Króli.

W Zawierciu Orszak wyruszy sprzed Urzędu Miasta o godz. 11.20. Wydarzenie zakończy uroczysta Msza św. w kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Sanktuarium Dzieciątka Jezus). Mszy św. będzie przewodniczył ks. inf. Ireneusz Skubiś – honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Po Mszy św. odbędzie się koncert w wykonaniu scholi Światowych Dni Młodzieży.

Po raz pierwszy Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Kłobucka. Rozpocznie się on Mszą św. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Marcina i Małgorzaty. Następnie kolorowy korowód wyruszy z kłobuckiego rynku. Całość wydarzenia zakończy koncert kolęd w wykonaniu przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i zespołów lokalnych, którzy wystąpią na scenie kłobuckiego rynku. Również w Miejskim Ośrodku Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku o godz. 17:00 zostanie wystawiona „Pastorałka” wg. Leona Schillera.

„Mam nadzieję, że kolorowy korowód kroczący ulicami miasta będzie nie tylko wyrazem, manifestacją wiary, ale i głębokim duchowym przeżyciem dla każdego mieszkańca Kłobucka” – mówi KAI Katarzyna Dąbrowska inicjatorka Orszaku Trzech Króli w Kłobucku.

Organizatorami Orszaku Trzech Króli w Kłobucku są: Burmistrz Kłobucka, Gimnazjum św. Jana Pawła II, Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej, Miejski Ośrodek Kultury oraz Kłobuckie Koło Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

Orszaki Trzech Króli przejdą także ulicami Wielunia, Mstowa i Gorzkowa-Trzebniowa.

W Wieluniu Orszak Trzech Króli rozpocznie się Mszą św. w kościele św. Józefa o godzinie 14.00. Natomiast w Gorzkowie-Trzebniowie, w parafii pw. św. Jana Berchmansa „Królewskie Święto Rodziny – Orszak Trzech Króli” rozpocznie się Mszą św. o godz. 11. 30. W trakcie Orszaku odbędzie się, jak podkreśla ks. Bogumił Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie, „wspólne rodzinne kolędowanie”.

Natomiast we Mstowie Orszak rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia.

