Jasna Góra: w niedzielę trzeci Wieczór Maryjny – „Moja mama jest Królową” (zapowiedź)

it, Częstochowa, 2017-01-05

Na Jasnej Górze w niedzielę, 8 stycznia, odbędzie się kolejny Wieczór Maryjny z cyklu „Moja Mama jest Królową”. Spotkania stanowią przygotowanie do głównych uroczystości trzechsetlecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej, które zaplanowane są na 26 sierpnia.

- Tym razem rozważana będzie tajemnica Bożego Narodzenia - powiedział o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, odpowiedzialny za obchody jubileuszowe. Podkreślił, że „idziemy tajemnicami życia Maryi, Jej przeżywania obecności Boga w swoim życiu, bo to jest bezpieczna droga, którą szły całe pokolenia”. O. Tabulski dodał, że „chcemy razem z Maryją i od Niej uczyć się misterium obecności Jezusa w naszym życiu”.

Wieczór Maryjny rozpocznie się tradycyjnie Mszą św. w kaplicy Matki Bożej o godz. 18.30, bo jak przypomniał paulin w rocznicowym świętowaniu najważniejsze jest nasze zbliżenie do Jezusa i Jego Matki. - Potrzeba nam dziś także wielkiej modlitwy za Polskę, żeby to Królowa nas zjednoczyła, bo widzimy jak jesteśmy bardzo podzieleni. Jak zły duch dzieli najpierw nasze serca, a potem nasze rodziny, społeczeństwo, więc potrzeba tej modlitwy razem z Maryją, byśmy stanowili jedno – powiedział o. Tabulski.

Dodał, że bardzo potrzeba nam też sił duchowych, by bronić wartości i mocno przeciwstawić się silnym laickim trendom. – Myślę, że nieprzypadkowo teraz świętujemy ten wielki jubileusz koronacji Obrazu, może to właśnie w Polsce rozgrywa się bój o naszą chrześcijańską tożsamość – zauważył zakonnik.

Gośćmi trzeciego Wieczoru Maryjnego prowadzonego przez dziennikarkę Agnieszkę Porzezińską będą: o. Wojciech Dec, paulin i Urszula Mela, mama Janka, najmłodszego w historii zdobywcy w ciągu jednego roku, dwóch biegunów. Początek spotkania o godz. 19.30 w Sali Rycerskiej.

Wieczory Maryjne zatytułowane „Moja Mama jest Królową” to inicjatywa paulinów wpisująca się w obchody jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. To Msze św., katechezy i świadectwa zaproszonych gości oparte o tajemnice życia Najświętszej Maryi Panny.



Spotkania odbywają się 8 dnia każdego miesiąca, bo to 8 września 1717 roku odbyła się koronacja jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej.

Na program składają się Msza św. celebrowana o 18.30 w kaplicy Matki Bożej. Następnie zaproszeni kapłani głoszą specjalne katechezy w odniesieniu do tajemnic różańcowych, odbywa się rozmowa, jest też czas na świadectwa uczestników Wieczorów oraz na zadawanie pytań.

Całość kończy Apel Jasnogórski, po którym chętni mogli pozostać do 24.00 na nocnym czuwaniu przed Wizerunkiem Jasnogórskiej Maryi.

Do udziału w spotkaniach w szczególny sposób zapraszani są przedstawiciele paulińskich sanktuariów maryjnych. 8 stycznia przybyć mają wierni z Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie w diec. włocławskiej. W kościele w ołtarzu głównym mieści się cudowny obraz Matki Bożej Brdowskiej z początku XV w., w sukience srebrnej z połowy XVII w. Według tradycji obraz ten towarzyszył królowi Władysławowi II Jagielle podczas zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem; legenda głosi, że malarzowi podczas malowania obrazu pozowała królowa Jadwiga Andegaweńska. W 1983 r. papież Jan Paweł II dokonał koronacji obrazu na Jasnej Górze.

Zainteresowanie Wieczorami Maryjnymi jest tak duże, że paulini zdecydowali się przenieść spotkania z kaplicy różańcowej do Sali Rycerskiej.

