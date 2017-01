Częstochowa: pallotyni chodzą z nocnymi patrolami do bezdomnych

jk, Częstochowa, 2017-01-06

Ostry mróz jest szczególnie groźny dla osób bez dachu nad głową. Od czwartku, 5 stycznia aż do ustąpienia ostrego mrozu stołówka dla osób bezdomnych, działająca w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia czynna jest całą dobę. W tym czasie każdy potrzebujący może napić się gorącej herbaty i posilić ciepłym bigosem. Ponadto księża pallotyni wraz z członkami Fundacji Ufam Tobie odwiedzają miejsca, w których koczują osoby bezdomne.

W pierwszym takim patrolu towarzyszyła im kamera Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (film można obejrzeć tutaj: http://tv.niedziela.pl/film/1773/Nie-pozwola-bezdomnym-zamarznac).

„My wszyscy siedzimy w ciepełku swojego domu, ale chcemy pomyśleć też o tych, którzy tego domu nie mają, i dla których dni są bardzo trudnym czasem” – mówi KAI ks. Andrzej Partika. Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego jeżdżący z nocnym patrolem do bezdomnych tłumaczy, że nie można dopuścić, by ktoś zamarzł tylko w tego powodu, że nie wiedział, iż jest możliwość przyjścia w ciepłe miejsce, zjedzenia rozgrzewającego posiłku czy przenocowania.

W trakcie pierwszego patrolu udało się nie tylko nakarmić tych, którzy nie chcieli opuścić swojej kryjówki, ale także namówić niektóre osoby, żeby zamiast nocować prowizorycznych szałasach lub pustostanach, przejechały do Doliny i tutaj pozostały aż do zelżenia mrozów.

Synoptycy prognozują, że przed nami kilka bardzo mroźnych nocy. Temperatury mają spaść nawet do 20 stopni poniżej zera.

Dolina Miłosierdzia usytuowana jest u zachodnich podnóży Jasnej Góry. Miejsce słynące z wielu cudów posiada w głównym ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę malarza Adolfa Hyłę z Krakowa (tego samego, który malował obraz znajdujący się w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach). Jest to pierwsza w skali świata parafia, której nadano takie wezwanie. Określenie "Dolina Miłosierdzia" nadał temu miejscu pierwszy biskup częstochowski bp Teodor Kubina.

Zakonnicy posługujący w tym Sanktuarium od samego początku wychodzili z założenia, że nie można tylko mówić o miłosierdziu, ale należy je przede wszystkim czynić. W ostatnich latach tych inicjatyw w kierunku osób potrzebujących jest bardzo dużo. Dotyczą one zarówno bezdomnych (np. kuchnia, łaźnia, Mikołaj w ogrzewalni), jak i rodzin (np. wykupienie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich rodzin, imprezy integracyjne i wychowawcze – wyjazdy na ferie zimowe, pikniki rodzinne, bal Wszystkich Świętych, tatowa sobota).

Fundacja ufam Tobie została powołana do istnienia w dniu rozpoczęcia Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, czyli 8 grudnia 2015 r. Zamysłem założycieli było stworzenie instytucji, która jeszcze bardziej, niż tylko sama parafia, będzie wcielała w życie realizację uczynków miłosierdzia. Jest głównym zadaniem jest przede wszystkim podejmowanie działań zapobiegających wszelkim wykluczeniom społecznym. Ma ona na celu realizację zadań m. in. z dziedziny opieki i pomocy społecznej.

