Abp Depo: potrzebujemy wytrwałej i szukającej wiary Mędrców ze Wschodu

ks.mf, Częstochowa, 2017-01-06

O pójście drogą zawierzenia Mędrców ze Wschodu, którzy poprzez różne okoliczności dotarli do Jezusa zaapelował do wiernych archidiecezji częstochowskiej abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który w uroczystość Objawienia Pańskiego przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie, na rozpoczęcie Orszaku Trzech Króli.

W homilii abp Depo wskazał na trzy Oblicza objawiającej się Miłości Boga – Pierwsze to Oblicze Nowonarodzonego Dziecięcia, nad którego prostotą twarzy pochyla się Maryja. Kolejne to Oblicze Chrystusa Ukrzyżowanego, który oddaje życie, abyśmy mogli mieć życie. I wreszcie trzecie Oblicze tej samej miłości, która objawiła się w Betlejem i na Golgocie, to Eucharystia, która jest obecnością Boga z nami – mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski wskazał na radość i wdzięczność wobec Boga za to, że już od ponad 1050 lat jesteśmy współdziedzicami Boga – To święto dzisiejsze ma nie tyle charakter historyczny, ale religijny, który oznacza związanie z Bogiem – mówił metropolita częstochowski i przypomniał, że „religia to nie jest tylko obowiązek i ciężar przykazań Bożych, czy też zobowiązań wypływających z chrztu, ale to związanie się osób”.

Abp Depo przypomniał, że „Bóg jest znakiem na naszej drodze i od nas zależy, czy Go odczytamy” – W naszych czasach istnieje pospolitość i obojętność na sprawy Boże. Zniechęcamy się bo jesteśmy ludźmi jakby jednego podejścia i zbyt uwierzyliśmy sobie. Boga zamknęliśmy do naszych prywatnych zakrystii – mówił abp Depo.

„Po to piszemy na drzwiach trzy litery oznaczające imiona Mędrców, abyśmy tak jak oni uwierzyli Chrystusowi, byśmy też umieli być przy człowieku chorym i cierpiącym” – mówił abp Depo.

Kanodzieja pytał czy umiemy odczytywać znaki czasu i pochylać się nad drugim człowiekiem, by w końcu przyjąć Zbawiciela? – Bóg rodzi się wszędzie tam gdzie rodzi się dobro i miłość. Dlatego powinniśmy w naszej historii odkrywać znaki czasu w tajemnicy Betlejem, Golgoty i Eucharystii – zakończył abp Depo.

Bezpośrednio po Mszy św. Orszak wyruszył przez Aleje Najświętszej Maryi Panny w stronę Jasnej Góry, gdzie miał miejsce hołd Mędrców w Jasnogórskiej Szopce. W drodze na Jasną Górę uczestnicy Orszaku śpiewali kolędy oraz uczestniczyli w programie artystycznym. „Pokłon Trzech Króli” w Częstochowie odbył się pod hasłem „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją” (Mt 2, 11).

Natomiast Orszak Trzech Króli, który 6 stycznia przeszedł ulicami Działoszyna rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Działoszynie.

W Radomsku Orszak rozpoczął się Mszą św. w Kolegiacie św. Lamberta i zakończył się przy kościele NMP Królowej Polski pokłonem Trzech Króli.

W Zawierciu Orszak wyruszył sprzed Urzędu Miasta. Wydarzenie zakończyła uroczysta Msza św. w kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Sanktuarium Dzieciątka Jezus). Mszy św. przewodniczył ks. inf. Ireneusz Skubiś – honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Po Mszy św. odbył się koncert w wykonaniu scholi Światowych Dni Młodzieży.

Po raz pierwszy Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kłobucka. Rozpoczął się on Mszą św. w kościele pw. św. Marcina i Małgorzaty. Następnie kolorowy korowód wyruszył z kłobuckiego rynku. Całość wydarzenia zakończył koncert kolęd w wykonaniu przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i zespołów lokalnych, którzy wystąpili na scenie kłobuckiego rynku. Również w Miejskim Ośrodku Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku o godz. 17:00 zostanie wystawiona „Pastorałka” wg. Leona Schillera.

Organizatorami Orszaku Trzech Króli w Kłobucku byli: Burmistrz Kłobucka, Gimnazjum św. Jana Pawła II, Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej, Miejski Ośrodek Kultury oraz Kłobuckie Koło Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

Orszaki Trzech Króli przeszły także ulicami Wielunia, Mstowa i Gorzkowa-Trzebniowa.

W Wieluniu Orszak Trzech Króli rozpoczął się Mszą św. w kościele św. Józefa. Natomiast w Gorzkowie-Trzebniowie, w parafii pw. św. Jana Berchmansa „Królewskie Święto Rodziny – Orszak Trzech Króli” to było, jak podkreślił ks. Bogumił Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie, „wspólne rodzinne kolędowanie”.

Natomiast we Mstowie Orszak rozpoczął się Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia, której przewodniczył ks. Piotr Zaborski – dyrektor Radia Fiat. Po Mszy św. odbył się kolędowy koncert Antka Smykiewicza.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/